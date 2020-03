Letzte Show der Dudelsack-Pfeifer in Hannover

Hannover

Die beliebte „Music Show Scotland“ ist nach 15 erfolgreichen Jahren in Europa auf ihrer finalen Tournee. Veranstalter Beerten Events will sie mit neuem Konzept im holländischen Borculo – der Heimat der Music Show Scotland – ansiedeln. So soll ein eigenes Veranstaltungszentrum namens „The Castle“ errichtet werden, mit einem Konzertsaal mit über 3000 Plätzen. Für die die geplanten neuen Shows sollen dann die Menschen nach Borculo reisen.

Doch bevor es soweit ist, genießen die 5000 Zuschauer in der vollen Tui-Arena den über dreieinhalbstündigen irisch-schottischen Abend. Die aufwendige Show, sie gilt als eine der größten Indoor-/Hallen-Musikproduktionen, gastiert bereits zum siebten, und nun zum letzten Mal in Hannover. 200 Akteure – Piper, Drummer, SängerInnen, MusikerInnen, Tänzerinnen – aus vielen Nationen ( Belgien, Deutschland, England, Niederlande, Schottland...) sind dabei.

Allein 120 Dudelsackspieler und Drummer in ihren prächtigen Kilts. Diverse Pipe-and-Drum-Gruppen sorgen für besondere Gänsehaut-Momente. Darunter die Highland Valley Pipes and Drums, die Alba Pipe Band, die Red Hackle Pipe Band, The Clan MacBeth Pipe Band, De City of Apeldoorn Pipes and Drums und die Beatrix Pipe Band Hilversum. Klasse auch das mit Verve spielende 35-köpfige Orchester, mit Trommeln und anderen irisch-schottischen Instrumenten, Streich- und Blasinstrumenten, gemischtem Chor – inklusive der „Castle Band“ (Keyboards, Gitarren, Bass, Schlagzeug).

Und vor und in der imposanten Kulisse einer Burganlage: die 40 Meter breite und 15 Meter hohe Nachbildung des Highland Valley Castle in Schottland – in der auch immer wieder Dudelsackspieler und Trommler auftreten. Das jst schon was, wenn die 120 Dudelsackspieler und Trommler, vereinigt als ein großer Klangkörper, loslegen, dann entsteht ein ungemein kompakter Sound mit fast hypnotischer Wirkung.

Ein sattes Hörerlebnis, das alle auch physisch spüren. Und wenn sich diese Masse an Musikern – die „Massed Pipes and Drums“, geleitet vom Pipe Major und dem Drum Major – in ihren traditionellen Kilts (den knielangen Schottenröcken mit den Tartans/Schottenmustern) auch noch in perfektem Gleichschritt in Bewegung setzt und in verschiedensten Formationen durch den gesamten Halleninnenraum marschiert, dann fesselt das noch zusätzlich. Faszinierend, wie die Paraden mit In-Reihe-Märschen, geometrischen Figuren, Reihenaufstellungen präsentiert werden.

Beeindruckend auch die Koordination: exakt Marschieren und dabei exakt Musizieren. Eine Top-Leistung. Profis, Semiprofis, ambitionierte Amateure begeistern das Publikum mit Musik, Marschieren und Tänzen. Liebhaber der Dudelsack-Musikklänge und der irisch-schottischen Musik und Folklore kommen hier voll auf ihre Kosten. Und so erklingen viele legendäre Liedklassiker, die berühren, wie „When the pipers play“ und „Highland Cathedral“, die heimliche Hymne der Schotten.

Musikalisch abwechslungsreich, ein Mix aus Tradition und Moderne, gespielt in unterschiedlichen Besetzungen: Neben traditioneller Musik (“Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“...) und schönen Versionen von „Amazing Grace“ und „The parting glass“, gibt es auch prima Pop-Klassiker, oft mit allen Musikern und Sängern, wie das mitreißende „Music was my first love“ ( John Miles) und das wundervolle „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Exzellent auch die Filmmusiktitel-Versionen, wie „Gabriel’s Oboe“ (aus „The Mission“; Musik: Ennio Morricone) und „The Last of the Mohicans“ (aus „Der letzte Mohikaner“; Musik: Trevor Jones, Randy Edelman). Schön der „Schottische Schwerter-Tanz“ bei dem leichtfüßig um und über die auf dem Boden liegenden Waffen getanzt wird.

Auch gibt es Auszüge aus der irischen Welterfolg-Stepptanzshow „Lord of the Dance“ (mit „Jiggs“ und „Wheels“). Spitze dann das fesselnde Tenor-Drum-Gruppen-Trommelsolo, mit atemberaubenden Drum-Schlägel-Choreografien, sogar bei Schwarzlicht (Klasse Effekt).

Viel Jubel, Mitklatschen, Zwischenapplaus und Fußtrappeln. Und bei der Zugabe mit „Chariots of Fire“ (gleichnamiger Film; Musik: Vangelis), gibt es zum Abschied mehrere laute Salven aus Räder-Kanonen. Eine kurzweilige, klangfarbenreiche und in stimmungsvolles Licht gesetzte Show. Am Ende stehende Ovationen.

Von Christian Seibt