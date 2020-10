Hannover

Trauer um eine bedeutende Kulturbewegerin dieser Stadt: Elle Lorenz, die langjährige Vorsitzende des Kunstvereins Hannover, ist mit 71 Jahren an Krebs gestorben. Ihre Bedeutung fasst der Kunstverein in seinem Trauerschreiben in wenigen Worten zusammen: „Sie hat Maßstäbe gesetzt.“

Das stimmt. Vor allem in ihrer Arbeit für den Kunstverein, den sie mehr als jeder andere geprägt, geformt und gefördert und durch kluge Entscheidungen zu einem auch international ausstrahlenden Ausstellungshaus gemacht hat. 1992 kam die Anwältin als erste Frau und zweite Privatperson an die Spitze der traditionsreichen Institution. Sie hat prägende Kunstvereinsdirektoren wie Eckhard Schneider und Stephan Berg, René Zechlin und Kathleen Rahn für Hannover begeistert: „An der Spitze brauchen wir eine Figur, die künstlerische Positionen erspürt und künftige Trends erkennt, bevor sie zum Mainstream werden.“

Klare Kante , wenn es um die Kunst ging

Was jeder an ihr schätzte – egal ob Künstler, Kunstvermittler, Kenner oder Politiker, war ihre sanft-resolute Art und klare Kante, wenn es um die Kunst, um ihren Kunstverein ging. Und den hat sie auch ebenso diskret wie wirkungsmächtig gesteuert. Als es zum Beispiel darum ging, ein schweres Defizit auszugleichen, das im Expo-Jahr nach der legendären Gerhard-Merz-Lichtinstallation entstanden war, sagte sie vergleichsweise diplomatisch: „Wir nähern uns den schwarzen Zahlen.“ Zur Verabschiedung von Direktor Eckhard Schneider gab es danach im gleißenden und sündhaft teuren Schein der 8000 Leuchtstoffröhren – Schmalzbrot, Harzer und Kartoffelsuppe.

Für die Avantgarde

Ihre Maxime laute: „Es geht uns darum, dass der Kunstverein sich verändert und wir die Zeichen der Zeit erkennen.“ Ellen Lorenz blieb immer neugierig, brachte sich ein in den Diskussionen und Gesprächen im Kunstverein, begeisterte sich ebenso früh für die britische Avantgarde um Damien Hirst und Douglas Gordon, die Eckhard Schneider nach Hannover geholt hatte, wie auch für die ganz aktuellen Positionen beispielsweise in der weit beachteten Anti-Rassismus-Ausstellung „Beyond the Black Atlantic“ unter Direktorin Kathleen Rahn.

Ihre Leidenschaft für die Bildende Kunst hatte Ellen Lorenz, die 1949 in Gadebusch bei Schwerin geboren wurde und 1952 mit ihren Eltern via Celle nach Hannover kam, schon in ihrer frühesten Jugend entdeckt.

Wunderbare Netzwerkerin

Ellen Lorenz war eine Stütze der Stadtgesellschaft, sie engagierte sich in der Stiftung der Staatsoper Hannover ebenso wie im Kirchenvorstand der Marktkirchengemeinde, zeigte auch hier wie im Kunstverein Standfestigkeit, Durchsetzungsvermögen und Organisationstalent. Sie war eine wunderbare Netzwerkerin, die Menschen aus Politik und Wirtschaft in den Kunstverein holte und dem Kunstverein eine eigene Stiftung verschaffte.

Orden von Steinmeier

Für ihr bürgerschaftliches Engagement für den Kunstverein Hannover zeichnete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Ellen Lorenz 2018 mit dem Bundesverdienstkreuz aus. In Sachen ehrenamtliches Engagement war und bleibt sie ein Vorbild: „„Wenn sich jeder Bürger ein wenig einbringt, geht es der Stadt noch besser.“

Kunst war für Ellen Lorenz ein existenzielles Gut der Gesellschaft, der Stadt Hannover. Kunst fördern, sich mit ihr auseinandersetzen, Menschen, vor allem auch junge Menschen für die Kunst begeistern, das war ihr zentral: „Weil Kultur wichtig ist, damit unsere Stadt lebendig bleibt.“

Von Henning Queren