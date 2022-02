Hannover

Was kostet eine Portion schwarze Wut? Das ist noch nicht ausgemacht, denn diese Wut wird versteigert. Gebote nimmt Kameelah Janan Rasheed entgegen. Der Kunstverein präsentiert in seiner in jeder Hinsicht aktuelle Ausstellung die US-amerikanische Künstlerin in einer ersten großen Einzelschau unter dem Titel „i am not done yet“.

Dieses Auktionsangebot steht für die Vorgehensweise der 37-jährigen, die im Kunstverein insgesamt mehr als 130 Arbeiten der letzten acht Jahre zusammen gestellt hat. Schrift, Zeichen, Bedeutung und vor allem Kommunikation stehen im Zentrum, Kommunikation auch über aktuelle Zeitströmungen – wie eben Blackness und den Rassismus.

Und auf den kann man eben auch mit einer überraschenden Souveränität reagieren. Wie in dieser Arbeit „Selling my black rage to the highest bidder“ – der Satz bildet auch gleichzeitig das Ausstellungsplakat. Wenn man schon eine gewisse Wut hat, kann man sie per Kunst auch kapitalisieren, in Geld und damit in Stärke verwandeln

Der Betrachter ist gefragt

Dazu bedarf es dann allerdings auch des Mitmachens und der Betrachter. Wie in der größten und beeindruckendsten Arbeit dieser Ausstellung: der Installation „Primitive Hypertext“, die von Octavia Estelle Butler inspiriert ist, der ersten schwarzen Science-Fiction-Autorin. Auf der gesamten Länge des Raumes rechts und links Wandtexte, ergänzt um Zeichnungen, Bildelemente, Objekte und Symbole – die allesamt davon leben, dass hier nichts eindeutig ist.

Hier sind dann die Betrachter gefragt, die das Ganze oder eben auch nur Teile davon mit Bedeutung füllen. Einer Bedeutung, die so verschieden sein kann, wie der biografische und geistige Hintergrund der jeweiligen Besucher, die sich dem sorgfältig platzierten Konglomerat entsprechend aussetzen.

Schwarzweiße Fotografien

Und wie bei jedem bedeutungsgesättigten Text gibt es auch hier eine Art von Fußnoten, die wiederum auf andere Kunstwerke deuten – schwarzweiße Fotografien aus dem Leben schwarzer Menschen in den USA, die jeweils wiederum auf ganz verschiedenen Emotionen, Vorstellungen und Einsichten beim Betrachter verweisen.

„Prayer“ heißt die Werkreihe dieser Fotografien, die vermutlich Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden sind und kirchliche Szenen, christliche Riten wie die Taufe, aber auch alltägliche Momente zeigen. Eine Auswahl aus einem gut 5000 Bilder umfassenden Archiv, das Kameelah Janan Rasheed auf Flohmärkten zusammen getragen hat.

Traumhaftes Video

Ein gewisses Gegengewicht gegen diese vergleichsweise kraftvolle Kunst bildet dann das Abtauchen in einen Traum: Die Videoarbeit „Lucid Dreams: Draft 1“ aus diesem Jahr greift im vorletzten Raum – wie der Titel ahnen lässt – sogenannte luziden Träume oder Klarträume auf, die Rasheed seit ihrem neunten Lebensjahr erlebt und hier in poetischen vier Minuten eingefangen hat. (bis 20. April).

Von Henning Queren