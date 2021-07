Hannover

Sie ist eine Künstlerin, die sich gerne mal in die Schwebe begibt. In einem Knast in Montevideo zum Beispiel. Eine der berüchtigten Zellen hatte die hannoversche Künstlerin für eine aufsehenerregende Performance genutzt, sich im Schreckensraum mit Latexseilen gleichsam fliegend vom Boden erhoben.

Für solche Kunst unter anderem erhält Christiane Oppermann den Kunstpreis der Sparkasse Hannover (10.000 Euro), einen der bedeutendsten Preise seiner Art in der Region.

Macht mit in der Herbstausstellung

Die 60-jährige Künstlerin ist außerdem für die diesjährige Herbstausstellung ausgewählt worden, plant hier eine eher architektonische Aktion. Während der Schau wird sie einen im Krieg zerstörten Teil des Kunstvereins durch Kreidemarkierungen wieder sichtbar machen.

Die Pläne dafür liegen schon vor, um so die einstig enormen räumlichen Dimensionen des 1856 errichteten „Museum für Kunst und Wissenschaft“ heute erfahrbar zu machen. Kunstvereinsdirektorin Kathleen Rahn könnte sich vorstellen, das Werk dann per Drohne zu dokumentieren.

Es fehlen Galerien

Außerdem sollen in den Fensternischen eines benachbarten Gebäude „Dependancen“ international bedeutender Galerien markiert und installiert werden.

Galerien, das ist etwas, das sie in Hannover seit langem schmerzlich vermisst. „Wir haben zwar eine kreative Szene, aber es fehlt einfach der Kunsthandel“, sagte sie bei der Präsentation ihres neuen Konzeptes.

Christiane Oppermann hat eine Ausbildung als Steinmetzin, hat dann an der Fachhochschule Hannover studiert, war Meisterschülerin und hat in späten Jahren auch noch ein Diplom als Kunsttherapeutin gemacht.

Die Jury hat Christiane Oppermann auch mit dem Projekt „Kunst Umgehen“ (gemeinsam mit ihrer Kollegin Anna Grunemann) überzeugt.

Freude an Vergänglichkeit

Steinmetze schaffen ja eigentlich etwas für die Ewigkeit – ein kleiner Widerspruch zum Flüchtigen der Performancekunst, den auch die weltweit ausstellende Künstlerin sieht. „Warum soll ich etwas herstellen, was die Natur, die Küsten am Meer mit Steinen schon viel besser geschaffen haben – warum soll ich überhaupt etwas hinterlassen?“

Die Frage beantwortet sie mit dem Hinweis auf die wunderbare Vergänglichkeit, das Verschwinden von Performances. Die sie auch nie ausreichend dokumentiert.

Performances sind zeitgemäß, sie dokumentieren auch das Scheitern – was bei ihren Kunstaktionen bisweilen auch passiert und in jeder Hinsicht dazu gehört.

Wie auch Klänge, Geräusche, die ihr ganz wichtig sind. Mit Musik direkt hat Christiane Oppermann dabei noch nicht gearbeitet – immerhin hegt sie einen langjährigen Traum: „Ich würde gerne mal eine Oper inszenieren.“ Als Performance, das hätte was.

Von Henning Queren