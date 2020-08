Hannover

Sie wagen es: Die Kunstfestspiele Herrenhausen starten heute ihren Vorverkauf für die kommende Saison. die vom 23. September bis 11. Oktober in den Spielstätten rund um die Herrenhäuser Gärten und in den Gärten stattfindet.

Echter Neustart

Ein echter Neustart: Für alle Veranstaltungen sind jetzt wieder Tickets verfügbar. Bereits erworbene Tickets für die Maiausgabe sind nicht mehr gültig Anders als bisher angekündigt, war es aufgrund der geltenden Pandemiebestimmungen (Ticketpersonalisierung ), einer deutlich verringerten Platzkapazität und vereinzelter Spielortänderungen nicht möglich, bereits erworbene Tickets auf die jeweiligen Ersatztermine zu übertragen. Die bereits gekauften Tickets können erstattet werden oder als Spende an die Festspiele gehen.

Einzige Ausnahme ist „Fountain Scan“: Diese Tickets bleiben gültig und sind an einem beliebigen Tag in der Festivallaufzeit einlösbar.

Mit „Fountain Scan“ geht es los

Mit der Laser- und Klanginstallation „Fountain Scan“ von Robert Henke im Großen Garten eröffnen die Kunstfestspiele. Das Bühnenprogramm startet am Donnerstag, 24. September, mit Eszter Salamons Mutter-Tochter-Stück „Monument 0.7: M/Others“.

Insgesamt fünf neue Produktionen bereichern das ursprünglich für Mai geplante Programm: Ben Frosts eindringlicher Film „Der Mordfall Halit Yozgat“, der im Auftrag der Staatsoper Hannover während des Lockdowns im April 2020 entstand. Die Uraufführung der Arbeit „Vor dem Sturm“ von krügerXweiss war ursprünglich für das Best OFF Festival Freier Theater im Mai geplant. Die Performance „No Border Plants“ kommt vom Theater an der Glocksee und „Und ich wandte mich um“, ein Konzert rund um den Orpheus-Mythos von der Kammermusik-Gemeinde Hannover.

Online zeigt das britische Theaterkollektiv Forced Entertainment ab dem 17. September über neun Wochen die At-Home-Edition der Erfolgsproduktion „Complete Works: Table Top Shakespeare“, neu arrangiert und gesendet aus den Wohnungen der Darsteller, gedreht an Küchentischen in Sheffield, London und Berlin.

Mahler erst 2023

Das Mahler-Konzert im Kuppelsaal unter Kunstfestspiel-Intendant Ingo Metzmacher wurde auf einen späteren Zeitpunkt verschoben (voraussichtlich 2023).

Die geplanten Produktionen „Out of Order“ von Forced Entertainment, „Until the Last of Our Labours Is Done“ von Vlatka Horvat und One können unter den Pandemie-Bedingungen nicht stattfinden.

Es bleibt der „Open Sunday“, der am Sonntag, 4. Oktober, steigt. Bei einem Eintritt von fünf Euro pro Veranstaltung ist es ein Angebot für alle Neugierigen.

Von Henning Queren