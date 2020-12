Hannover

Bernd Kauffmann ist einer der profiliertesten Kuturmanager der Republik, war Chef der Kulturhauptstadt Weimar und der Stiftung Niedersachsen. Ein Interview über Beraterunwesen, Kulturhauptstadtchancen und die Zukunft von Movimentos.

Herr Kauffmann, Sie sind ja auch reichlich kulturhauptstadterfahren. Wie sehen Sie die aktuelle Unruhe um die Titelvergabe?

Ich würde das Ganze als „Beratungsrodeo“ bezeichnen – mit all seinen negativen Weiterungen wie gegenseitiges Sich-Empfehlen, sich Posten und Aufträge zuschanzen. Das alles mit dem Angebot standardisierter Kulturkonzepte „von der Stange“, die sich den Ausschreibungsbedingungen anpassen. Es ist offensichtlich hier wie überall: Vom Fußball über Unternehmen bis zu Landes- und Bundesregierungen hat sich ein Coaching- und Beratungs-Unwesen etabliert, das nun auch die Kulturhauptstadtbewerbungen erreicht hat.

Es gibt also zu viele Berater?

Das kann man wohl sagen. Die verlassen die Hochschule als approbierte Kulturmanager, füllen ihre Lebensläufe bis zum Übermaß mit Referenzen und bieten kulturprogrammatisches Valium für alle und für jeden Gebrauch. Die haben nie vom süßen Wagnis Leben, vom glückenden und auch bitteren Risiko gekostet und haben meist keine Realisierungskompetenz, wozu auch, sie müssen ja nie etwas realisieren. Sie muten manchmal wie phrasendreschende Kulturheimwerker an.

Aber Sie sind für ihre Kulturhauptstadt Weimar ohne jegliche Berater ausgekommen?

Ja, natürlich. Wir sind mit uns und der Stadt zurate gegangen. Wir haben nie eine Agentur gehabt und wollten auch nie eine. Wo käme man denn hin, wenn eine Kulturhauptstadt erst eine Agentur fragen müsste, was man wollen sollte, wenn man es könnte. Und das dann noch verpackt in einem unsäglichen Kultur-Transformations-Paradigma-Gerede, das wie eine Plastiktüte anmutet. Manchmal scheint es mir, als seien die beweglichsten Kulturvermittler die, deren höchste Kunst es ist, sich selbst zu vermitteln.

Sie mögen keine Berater, man hört es ....

Naja, im Verhältnis von Preis und Leistung bezahlt man ein unverdient hohes Honorar, und dafür bekommt man „Allerweltsblech-Begriffe“ aus dem Musterkoffer. Da wird schnell jedes Bingo im Altenheim und Sackhüpfen im Kindergarten zum absoluten Highlight-Event im kulturellen Transformationsprozess hoch-nobilitiert. Nein, aus meiner Sicht muss man sich streiten, sich auseinandersetzen – und daraus entsteht etwas Neues.

Arbeiten Sie nicht auch als Berater?

Nein, wenn, dann produziere ich oder wir. Ich bin Teil einer Firma namens Moving Points, und die ist Vertragspartner der Movimentos – nicht zuletzt, weil ich mit der Autostadt keine privaten Verträge schließen wollte. Im Übrigen reduziere ich gerade ein wenig mein Tun – ich bin schließlich nicht mehr der Jüngste.

Wie muss man vorgehen, wenn man Kulturhauptstadt werden will?

Man muss aus dem Bauch einer Stadt, aus ihrem Geist, ihrer Herkunft und ihrer Gebrochenheit, originäre Gedanken und Denkzwischenfälle entwickeln. Und das müssen Menschen machen, die für ihr Tun auch Verantwortung übernehmen und aus dem Gewesen-Sein, dem Sein und dem Werden einer Stadt neue Spuren in die Zukunft legen wollen.

Das kann man Hannover so nicht vorwerfen ...

Wohl aber, dass es zu wenig Streit um die Kultur und das Programm gegeben hat.

Es gibt Gerüchte, dass Sie fast Hannovers Kulturhauptstadtbewerbung übernommen hätten?

Ja, ich hatte damals in Wolfsburg in der Autostadt bei den Movimentos ein Gespräch mit einem Herrn H. aus Hannover, der wohl Kulturdezernent war.

Herr Härke?

Genau. Der hatte mir gesagt, dass es in der Stadt viele geben würde, die das wollen und begrüßen würden. Ich habe ihm gesagt, dass, wenn wir einander näherkommen wollten, es sicher Streit gäbe – da zuckte er ein wenig – denn Kultur entstehe vor allem durch Streit. Ich war aber weit davon entfernt, „ja“ zu sagen. Denn eigentlich wollte ich nicht nach Hannover zurück, nicht einmal für kurze Zeit. Denn man sollte nie zu etwas zurückgehen, jedenfalls sehe ich das so. Aber dann kam ja wohl auch die Staatsanwaltschaft zu Herrn H., und ich hörte nichts mehr von ihm. Was mich jenseits dessen sehr gestört hat, war, dass eine Landesregierung mit Hildesheim und Hannover die Bewerbung zweier so nahe beieinanderliegender Städte zugelassen hat.

Hannover hat ja nun nicht gewonnen – was hat die Stadt falsch gemacht?

Das kann ich nicht sagen, so genau kenne ich die Bewerbungsunterlagen gar nicht. Aber die Stadt hätte sich auch gar nicht bemühen müssen: Nach der politischen Arithmetik war sowieso wieder eine Stadt aus dem Osten dran. Schauen Sie sich doch die die Reihe der Kulturhauptstädte einmal an: West-Berlin, Weimar, Essen-Ruhr, und jetzt wieder der Osten – was auch in der ganzen belasteten binnendeutschen West-Ost-Debatte dringend notwendig war.

Also noch mal ganz deutlich ...

Hannover hatte nie wirklich eine Chance. Das kann man sich an fünf Fingern abzählen.

Und wie sehen Sie Chemnitz als Kulturhauptstadt?

Das wird sicher für die Stadt sehr schwierig. Sie hat eine große zweihundertjährige Industriegeschichte, aber daraus müssen Sie erst einmal etwas Neues, schöpferisch Überzeugendes entwickeln. Denn die Frage bleibt: Wie und womit, mit welchen paradoxen Eingriffen soll man Menschen aus Paris, Warschau, München oder Mailand nach Chemnitz bekommen? Und das in einer Stadt, die, das lässt sich ja kaum bestreiten, auch der Hauch eines „anderen Denkens“ durchweht. Ich halte das für eine große Herausforderung, die aber zur intensiven Gewissenserforschung und inneren Selbstvergewisserung eines Gemeinwesens führen kann.

Wie sehen Sie die Zukunft des Konzepts der Kulturhauptstädte?

Das wird alles so weiter gehen, weil es politisch so gewollt ist. Aber es ist schon eine nicht unerhebliche Inflationierung, dass es jetzt immer zwei Städte sind – Weimar war ja die letzte alleinige Hauptstadt. Da muss man sich schon noch viel mehr konzentrieren. Wir haben damals ein eigenes, durchaus auch streitiges Profil produziert – sieben Millionen Besucher bekommt man eben nicht einfach so.

Wie steht es eigentlich um die Movimentos?

Wir hatten für dieses Covid-Jahr eine Auftragsproduktion geplant. Ich hatte mich mit der Choreographin Deborah Colker darauf verständigt, sich mit Werk und Person Beethovens auseinanderzusetzen. Das musste dann pandemisch abgesagt werden. Ich gehe davon aus, dass im Zuge der neuen Selbstfindung der Autostadt die Movimentos dort keinen Platz mehr haben. Offiziell abgesagt hat die Autostadt die Movimentos bisher nicht.

Wo leben Sie gerade?

Berlin habe ich verlassen, weil es mir zu ballungsräumlich wurde. Ich lebe jetzt in Sölden in der Nähe von Freiburg – und tue weiterhin dies und das.

Von Henning Queren