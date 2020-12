Hannover

In Sachen Kulturhauptstadt kommen immer mehr fragwürdige Details ans Licht. Könnte vielleicht die Entscheidung für Chemnitz noch kippen? Theoretisch ja, denn noch ist nichts endgültig entschieden. Chemnitz ist nur eine Empfehlung an die Kulturministerkonferenz, die in dieser Woche tagen soll – sie vergibt dann zusammen mit der Kulturstaatsministerin den Titel „ Kulturhauptstadt Europas 2025“ offiziell – und teilt das dann dem Europäischen Parlament mit.

Mit Gewinnerstadt verbandelt

Die Entscheidung fällt auf der Grundlage des Jury-Berichts. Was aber, wenn dieser Jury-Bericht unter ziemlich fragwürdigen Bedingungen zustande kam? Wenn beispielsweise Jury-Mitglieder ganz direkt mit der Gewinnerstadt verbandelt sind.

Wie Jiri Suchanek, der seit 2017 Jury-Mitglied ist und vorher 2015 Chefmanager der Kulturhauptstadt Pilsen war. Dort leitet er das Kulturzentrum „Depo2015“. Und, welch ein Zufall, ist das wiederum selbst Teil des Chemnitzer Kulturhauptstadtprogramm 2025 durch den „European Peace Ride“, einer internationalen Fahrradtour für den Weltfrieden.

Alles sauber gelaufen?

Solche Projekte möchte man als Jury-Mitglieder dann auch gerne verwirklicht sehen. Diese Interessenkonflikte hat die EU wohl geahnt, als sie 2014 das Bewerbungsverfahren für die Europäischen Kulturhauptstädte neu geordnet hat – zusammen mit den Regularien für die Auswahl der Jury-Mitglieder. Und die sollen sich auszeichnen durch Unabhängigkeit und müssen hier deutlich offen legen, ob es Interessenkonflikte in Bezug auf Bewerberstädte gibt. Ob Jiri Suchanek das gemacht hat, ist noch nicht klar. Hier wäre ein direkter Ansatzpunkt, um festzustellen, dass das Verfahren nicht sauber gelaufen ist.

Und eigentlich gehört das gesamte Kulturhauptstadt-Konzept auf den Prüfstand. Denn die Vergabe des prestigeträchtigen Titel ist immer mehr zu einem Prozess der Geldverteilung und auch Geldvermehrung geworden. Rund um das Verfahren hat sich eine Art Wanderzirkus der Berater etabliert, die mal hier, mal dort beraten. Und wer sich die „richtigen“ engagiert, hat die größten Chancen.

Berater auch in Hannover

Keine Bewerberstadt kommt heutzutage ohne Berater aus. Auch Hannover eben nicht. Wenn man es ein bisschen böse sehen will, kann man sagen, dass man wohl die falschen engagiert hat – im Gegensatz zu Chemnitz. Denn Hannovers Berater Berater Oeds Westerhof und Heli Meisterson waren eher nicht die Bringer.

Vor allem an Westerhof, den noch Kulturdezernentin Marlis Drevermann geholt hatte, gab es Kritik. Er hatte sich vor allem dadurch qualifiziert, dass er den Titel nach Leeuwarden geholt hatte – und von Hannover mit kolportieren 100.000 Euro honoriert wurde.

120.000 Euro

Das sind die üblichen Summen. Der besonders in die Kritik geratene Berater Ulrich Fuchs, der sich bei den Bewerberstädten Nürnberg, Gera und Kassel einbrachte, kassierte allein in Nürnberg für seine Dienste 120.000 Euro – was der Stadt aber auch nicht half.

Aber auch Hannover kam ohne den höchst umstrittenen Fachmann nicht aus: Der ehemalige Programmdirektor der Europäischen Kulturhauptstadt Linz war gern gesehener Gast beim Kulturforum der Sozialdemokratie der Region.

Fuchs ist, wie schon berichtet und von der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt, typischer Teil der florierenden Kulturhauptstadt-Bewerbungsindustrie. Seine Frau Pia Leydolt-Fuchs führt die Firma Capcult in Marseille, die europaweit und höchst lukrativ für Bewerberstädte jeweils Rundum-Betreuungspakete im Angebot hat und sich durchaus in der Lage sieht, direkte Konkurrenten parallel zu beraten – und auch Hannover ihr Fachwissen zur Verfügung gestellt hat.

Kulturminister für Vertrauen

Könnte die Entscheidung noch kippen? Trotz der immer weiter ansteigenden Fragwürdigkeit wohl eher unwahrscheinlich. Vorsitzender der Kulturministerkonferenz ist Bernd Sibler, Bayerns Minister für Wissenschaft und Kunst, und der setzt auf das Prinzip Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser: Die Auswahl der Jurymitglieder für die Kulturhauptstadt liege im Verantwortungsbereich der Europäischen Kommission: „Ich habe hier keinen Einblick, daher kann ich das Verfahren nicht bewerten. Ich muss also darauf vertrauen, dass die Auswahl fair und gerecht getroffen wurde.“

Natürlich darf man Chemnitz alles Gute wünschen, der struppige Underdog aus dem Osten hat die Kulturhauptstadt-Millionen sicher nötiger als kulturell besser aufgestellten Städte wie Hannover und Nürnberg. Schade dann, wenn der Glanz des Titel schon vorher solche Schrammen bekommt.

Von Henning Queren