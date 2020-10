Hannover

Wer live dabei sein will: Ab 13 Uhr geht es los im Youtube-Kanal der Kulturstiftung der Länder – dann wird live zu allen fünf Bewerberstädten Hannover, Chemnitz, Nürnberg, Magdeburg und Hildesheim geschaltet.

Entscheidung um 13.27 Uhr

Ab 13.27 Uhr – soviel Exaktheit traut man sich zu – wird der Sieger verkündet. Vorher gibt es aber noch drei Reden von Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, Staatsminister Bernd Sibler, Vorsitzender der Kulturministerkonferenz und Bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, sowie Professor Markus Hilgert, dem Generalsekretär der Kulturstiftung der Länder. Nach dem Entscheid wird sich der Oberbürgermeister der Kulturhauptstadt 2025 äußern, wobei natürlich zu hoffen ist, dass es Belit Onay (Grüne) ist.

Anzeige

Der Titel ist damit eigentlich sicher, obwohl die Entscheidung der Jury eigentlich nur eine Empfehlung ist – der aber bisher immer entsprochen wurde.

„Normalität ist keine Option“

Mit der Entscheidung wird sich zeigen, ob es die beiden Bid Books, die Aufsehen erregenden, durchgestylten Kunstaktionen, der Slogan „Normalität ist keine Option“ gelohnt haben.

Wichtigstes Kriterium ist die langfristige kulturelle Strategie einer Stadt – Events sollen es nicht sein. Dabei geht es um den weiten Begriff der Kultur, dem Theater, der Musik, der Literatur. Kultur sollte demokratisch sein – der Zugang sollte möglichst vielen Menschen ermöglicht werden.

Geheime Beratung

In der Jury sitzen zehn europäische Experten, die die Entscheidung getroffen haben – eine Mehrheitsentscheidung. Vorher wird ausführlich diskutiert. Wer wie viel Stimmen bekommen hat, darf kein Jury-Mitglied verraten. Manchmal sickert etwas durch. Aber die Jury vertritt gemeinsam das Votum. Die Jury-Mitglieder geben hinterher keine Interviews.

Es geht um Millionen

Dabei geht es um viel Geld. Hannover plant mit einem Etat von rund 80 Millionen Euro aus – darin sind bereits noch einzuwerbende Sponsorengelder in Höhe von elf Millionen Euro enthalten. Außerdem rechnet man hier mit 2,8 Millionen Euro Einnahmen unter anderem aus Ticketverkäufen.

Feiner Zug: Hannover würde auch an die unterlegenen Städten denken. So will die Stadt im Falle ihrer Wahl aus dem Bundesanteil des Gesamtbudgets rund 15 Millionen Euro an die anderen Bewerberstädte für dortige Projekte abgeben.

Von Henning Queren