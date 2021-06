Hannover

Irgendwann fällt eine Gitarre um, und dann ist wenigstens auch ein bisschen Rock ’n’ Roll im Großen Sendesaal. Ansonsten ist das erste von zwei Konzerten des belgischen Musikers Milow an diesem Donnerstag ein besonderes Konzert. Zum einen, weil er neben zwei Bandmusikern die NDR-Radiophilharmonie im Rücken hat. Zum anderen, weil es für Milow der erste Auftritt vor Publikum seit dem Lockdown ist.

Angemessenes Pathos

Für viele im Publikum wohl auch, denn wenn der Charmebolzen während seiner Zwischenansagen – wahlweise auf Englisch oder Deutsch – diesen Umstand betont, fällt der Applaus des coronakonform im Sendesaal platzierten Publikums lange und herzlich aus. Es wird gejubelt und geklatscht, Milow fordert die am Platz Unmaskierten nicht zum Mitsingen auf, sondern empfiehlt stattdessen, mit geschlossenem Mund mit zu summen und mit den Schultern zu tanzen.

Wie auch immer man teilhat, es wirkt geradezu befreiend auf alle hier, wieder ein halbwegs normales Konzert zu erleben. Und da das Orchester unter der Leitung von Frank Strobel Milows flockige Popsongs, die man kompositorisch ganz respektvoll in die Kategorie Schmusepop einordnen darf, mit einem gewissen Drama auflädt, bekommt die gut einstündige Show geradezu etwas Salbungsvolles, das die Seele streichelt und die Rückkehr der verlorenen Kulturform Livekonzert mit gebotenem Pathos zelebriert.

Eine Hymne auf Michael Jordan

Dabei sind die Songs eigentlich ganz einfach und doch von unfehlbarer Ohrwurmqualität. Die alten sowieso, die man alle aus dem Formatradio kennt wie „Howling at the Moon“, „You Don’t Know“ oder das textlich ans Eingemachte gehende 50-Cent-Cover „Ayo Technology“. Und die neueren wie „ASAP“ oder ganz Frisches vom Album „Lean Into Me“, auf dem Milow als Basketballer posiert. Den Hintergrund erklärt und singt er auch beim NDR: Mit 14 habe er so hoch springen oder sagen wir besser fliegen wollen wie Superstar Michael Jordan, nach dem ein neuer Song dann auch benannt ist.

Milow hat ein bisschen Zeit, sich einen Court zu suchen in Hannover, wo er schon viele Shows gespielt hat. Am Freitag spielt er noch zwei Shows, was er im Hinblick auf seine klassische Unterstützung auch ausdrücklich begrüßt, und am Sonntag spielt er dann mit Band auf der Gilde-Parkbühne.

Von Uwe Janssen