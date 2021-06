Hannover

Mit einem einzigen Werk hat er sich in die Musikgeschichte der Neuzeit eingeschrieben. Von Frederic Rzewski stammt eines der bewegendsten und gewaltigsten Klavierstücke: „The People United Will Never Be Defeated“ (Das vereinigte Volk wird niemals besiegt werden) – das auch untrennbar mit der Weltkarriere von Igor Levit verbunden ist. Nun ist der Komponist mit 83 Jahren gestorben.

Konzert mit Igor Levit in Herrenhausen

Und hinterlässt auch Erinnerungen an denkwürdige Konzerterlebnisse in Hannover. Als er beispielsweise 2016 bei den Kunstfestspielen mit altmeisterlicher Widerborstigkeit Beethovens „Hammerklavier-Sonate“ in die Tasten stemmte und dann den jungen Mann für sein „People United“ an die Tasten ließ. Levit zeigte, was da zu bewältigen ist. Mal klang der Flügel wie eine durchdrehende Turbine, dann wieder mussten die Tasten im Stakkato heruntergetrümmert werden, um dabei auf maximale Lautstärke zu kommen. Levits CD davon wurde Kult.

Und auch politisch standen sich die beiden vergleichsweise nahe. Rzewski mit seinem Bemühen, gegen die Kapitalismus ankomponieren zu wollen, Levit mit seinem Engagement für die Unterdrückten.

Und als das Herrenhausen-Konzert vorbei war, ging es mit Rzewski zum Feiern – ein Lokal ganz unten, forderte der Komponist. Am Engelbosteler Damm wurde man fündig. Auch Hannover hat seine Spelunken.

Von Henning Queren