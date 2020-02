Hannover

Das Kino ist aus, nichts mehr zu sehen, der Film ist gelaufen – und hat diese verstörenden kleinen Abbildungen erzeugt: schwarzweiße Einblicke in Kinos, die genauso lange belichtet wurden, wie der jeweilige Film dauerte. Der ist gleichsam auf der weißen Leinwand eingefangen.

Von Hiroshi Sugimoto stammen diese Wunderfotos und stehen für ein Kapitel in der Ausstellungsserie „Kleine Geschichte(n) der Fotografie“, die das Sprengel Museum in einer Open-End-Reihe aufblättert. Die beiden Aufnahmen von unbesetzten Sitzreihen und den weißen Leinwänden gehören passenderweise zum Kapitel „Leerstellen“ – wie auch die weiß übermalten Gesichter auf den Fotos von John Baldessari.

Monumental wird es in einem weiteren Raum, der der „Farbe“ gewidmet ist und man vor dem raumbreiten Bild von Adrian Sauer mit dem bemerkenswerten Titel „16.777.216 Farben“ steht: Mit ein wenig Abstand betrachtet, sieht es wie eine neblig-diffuse Fläche aus, geht man zentimeternah an die Bildoberfläche, löst sich der Titel ein – die Millionenzahl umfasst in winzigen Spots alle Farben des drucktechnischen Spektrums im digitalen Zeitalter.

19 ähnliche hochkarätige Positionen mit 152 Bildern in sechs Räumen denken über weitere fotografiegeschichtliche Begriffe wie „Reflexion“, „Serie“, „Dinge“ und „Installative Fotografie“ nach. Für letztere steht die farbstarke Arbeit von Platino, rote Einblicke in Räume, eine Art fotografisches abstraktes Kabinett, sieht alles sehr malerisch aus und stellt die ebenso berechtigte wie zu bejahende Frage, ob das noch Fotografie ist.

Was bei der Dreifaltigkeit von Barbara Probst mit dem Titel „Exposure #32“ unbestritten ist: Der Zuschauer, im Fokus von fotografierenden Menschen, ist gleichsam Spiegel für die möglichen Selbstporträts – die hier für „Reflexion“ und die wechselseitigen Überkreuzungen von Fotografierenden und Fotografierten stehen.

Die Ausstellung wird ergänzt durch einen zeitgenössischen Buchersatz, eine umfassende Aufarbeitungen im Internet – jeder Bild wird einzeln detailliert erklärt und fotografiegeschichtlich eingeordnet. Am Ende soll, so Foto-Kurator Stefan Gronert, ein kleine Geschichte der Fotografie des 20. Jahrhunderts entstehen – wobei durch dieses ambitionierte Projekt das Sprengel Museum selbst ein wenig Fotogeschichte schreibt. Durch die einzelnen Kapitel entsteht dann ein Glossar, das ein „Handwerkszeug liefern soll, um die neuere Geschichte der Fotografie besser verstehen zu können“. Notwendig für den angemessenen Genuss der jeweiligen Fotoausstellungen sei das aber nicht, so Gronert: „Man braucht sich nur auf seine Augen verlassen.“

Nächtlicher Park in Cambridge

Mattes Schwarzweiß, nächtliche Ansichten, klassische Silbergelatine-Abzüge: Die Fotoreihe „Nightwatch“ vom Briten Ian Wiblin ist einer wunderbare Ergänzung und eine eigenen Kapitel zur „Fotogeschichte“.

Die Ansichten der „Nachwache“ sind ausschließlich in der Dunkelheit und rund um das noch mittelalterlich wirkende Cambridge entstanden. Manches sieht aus wie ein Filmstill eines Peter-Greenaway-Streifens: Ein langer Tisch ist in der Dunkelheit erkennbar mit etlichen leer getrunkenen Weingläsern, sofort setzt die Phantasie ein, wer da was wohl gefeiert hat. Zu sehen sind Skulpturen im Park, urbane Situationen.

Der Film hat Ian Wiblin inspiriert, dazu bekennt er sich freimütig: „Da sind die Sachen von Tarkowski, mir ging es darum, auf meinen Fotos eine vielleicht ähnliche Atmosphäre zu schaffen.“

Die Cambridge-Fotos sind von bemerkenswerter Plastizität, durch die langen Belichtungszeiten (bis zu einer Minute mit einer Sechsmalsechs-Mamiya auf analogen Film) scheinen die hellen Teile der fotografierten Objekte aus dem dunklen Untergrund sanft hervorzutreten. Die Grautöne sind schon etwas für den Foto-Gourmet

Von Henning Queren