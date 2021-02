Hannover

In den letzten Monaten gab es immer wieder Gerüchte, dass die Scorpions neue Musik in der Pipeline haben. Diese Gerüchte bestätigte Frontmann Klaus Meine jetzt bei „Rodeo Radio – The BossHoss Rockshow bei Radio Bob!“.

Im Studio eingeigelt

„Wir haben uns im Studio eingeigelt und Songs geschrieben.“ Problem bei der Sache: Der Bassist lebt in Polen, der Schlagzeuger in Schweden: „Die beiden konnten wegen der Einreisebeschränkungen nicht nach Hannover kommen“, erklärt der 72-Jährige im Gespräch mit den BossHossen Alec Völkel und Sascha Vollmer.

„Aber als das wieder möglich war, waren sie hier und wir haben all die neuen Songs zusammen mit den beiden eingespielt – alle zusammen – wie in den alten Zeiten. Das hat uns noch mal einen richtigen Energieschub gegeben.“

Im Frühjahr wird gemixt

Wann das neue Scorpions-Werk veröffentlicht wird, kann Klaus Meine zwar noch nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Aber eine Tendenz hat er schon: „Ich schätze mal, jetzt im Frühjahr wird gemixt und ich hoffe, dass wir bis Mai damit durch sind. In der zweiten Jahreshälfte ist es eigentlich realistisch zu sagen, dass das Album rauskommt. Aber in der heutigen Zeit weiß man nie.“

Wer die leiseren Töne der Scorpions mag, wird auch bei dem neuen Album auf seine Kosten kommen: „Die eine oder andere Ballade wird schon dabei sein“, so Meine. Der Schwerpunkt sei aber ein anderer: „Wir wollen es noch mal richtig krachen lassen und ein amtliches Album vorlegen. Noch mal ein Album machen, ohne dass man sagt, jetzt brauchen wir aber einen Radio-Hit und brauchen dies und das. Wir brauchen gar nichts. Wir wollten einfach Spaß im Studio haben und sind sicher, dass einige der neuen Songs ihren Weg in unsere Setlist finden. Es wird Zeit, wieder Shows zu spielen und es wäre toll, wenn wir noch in diesem Jahr mit einem neuen Album im Gepäck wieder am Start sein könnten.“

Konzert in Hannover?

Könnte klappen: „Wir haben ein Konzert in Hannover ganz oben auf der Agenda. Sollte es die Pandemie zulassen, was wir alle hoffen, werden wir voraussichtlich nach langer Zeit im Herbst 2021 wieder in unserer Heimatstadt rocken. Wir freuen uns darauf“, hat Meine vor einigen Wochen angekündigt. Wird auch mal wieder Zeit. Zuletzt hatten die Scorpions 2010 in Hannover gespielt.

Die einzigen Konzerte, die die Scorpions ansonsten dieses Jahr noch geplant hatten, waren neun Shows in Las Vegas im Juli. Die sind wegen Corona auf nächstes Jahr verschoben worden.

Von Henning queren