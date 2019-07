Hannover

Nach einem hervorragenden Eröffnungskonzert und drei Klassik-Nachmittagen mit 20 Konzerten und 50 Künstlern ging gestern Abend in Hannover das Festival „Klassik in der Altstadt 2019“ zu Ende.

Der mit Spannung erwartete Abschluss war die Verkündung der Preisträger des Publikumspreises der Stiftung Sparda-Bank Hannover. Das Publikum konnte per Stimmzettel entscheiden, welche Musiker am besten gefallen hatten und ausgezeichnet werden sollten. Den 1. Platz (1500 Euro) holte das Klaviertrio mit Emilia Grotjahn, (Violine), Marcus Sundermeyer (Cello) und Torben Schott am Klavier. Die drei jungen Musiker überzeugten mit einem eindrucksvollen Vortrag von zwei Werken Rachmaninows. Auf Platz zwei kam das Fledermaus Ensemble mit Veronika Schäfer, Sopran, Franziska Giesemann (Sopran), Aljoscha Lennert (Bariton) und Xiabing Liu am Klavier – gefolgt von schwedische Sopranistin Josefine Mindus und der Pianist Emanuel Ratiu.

Die zahlreichen Zuhörer erfreuten sich an den tollen Leistungen der Studierenden der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover und flanierten zwischen Marktplatz, Historischem Museum und der Kreuzkirche. Wieder war der historische Stadtkern angefüllt mit viel klassischer wie auch anderer schöner und interessanter Musik.

Den Anfang auf dem Marktplatz machen, in festlich-langen roten Kleidern, „Die drei Damen“ – Ula Drescher (Sopran), Weronika Rabek (Mezzosopran) und Agata Dembska-Kornaga (Mezzosopran). Mit Charme präsentieren sie einen erfrischenden Arien-Reigen, von Lehár über Rossini bis Verdi, der mit choreografischen Einlagen angereichert wurde.

„Crossover von Oper bis Pop und Musical“ präsentiert am Historischen Museum das prima eingespielte Duo Greta Behr (Sopran) und Demian Ewig (Klavier). Wundervoll sang Behr Lehar’s „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ und Musical-Highlights wie „I could have danced all Night“ (aus „My fair Lady“).

„Das Festival war wieder ein Erfolg, besonders für alle teilnehmenden Künstler“, so Veranstalterin Ariane Jablonka, die sich über gut 10.000 Zuhörer freute. Ein faszinierendes Eröffnungskonzert mit jungen Hochbegabten und eine wieder hervorragende Qualität bei den Konzertauftritten der kostenfreien Klassikrundgänge würden belegen, wie lebendig und auf welch hohem Niveau in Hannover musiziert wird.

Kommendes Jahr feiert die Reihe Klassik in der Altstadt, das in Kooperation mit dem Kulturbüro Hannover und der Musikhochschule sowie mit Hilfe von Sponsoren und Förderern alljährlich ausgerichtet wird, 20-jähriges Jubiläum – und findet statt vom 10. bis 25. Juli. 2020.

Von Christian Seibt