Hannover

Kettcar-Gitarrist Erik Langer freut sich jedenfalls aüf das Fährmannsfest. Immerhin hatte die Band ja schon einmal ganz in der Nähe gespielt, beim BootBooHook-Festival auf dem Faust-Gelände. Langer: „Das Areal kennen wir. Hannover kennen wir und lieben wir. Ich war auch 1995 auf dem Fährmannsfest bei den Chaostagen.“

Festival läuft von Freitag bis Sonntag

Das 36. Fährmannsfest läuft von Freitag bis Sonntag, 9. bis 11. August, am Weddigenufer und auf dem Faust-Gelände – an der Stelle, wo Ihme und Leine zusammenfließen. Ein Kombiticket für Freitag und Sonnabend kostet im Vorverkauf 35 Euro (nur Freitag 25 Euro, nur Sonnabend 11 Euro). An der Abendkasse sind die Freitag-Tickets für 35 Euro, die Sonnabend-Tickets für 15 Euro zu haben. Der Sonntag ist kostenlos.

Hier das Lineup

Die Hamburger Headliner Kettcar treten am Freitag um 21.30 Uhr auf. Das Festival beginnt bereits um 18.30 Uhr mit Fortuna Ehrenfeld, danach folgen um 19.20 Uhr The Districts und um 20.20 Uhr Isolation Berlin. Der Sonnabend steht im Zeichen des Punk mit den Headlinern Dritte Wahl (21.30 Uhr) und ZSK (20 Uhr). Poppiger wird es am Sonntag mit Mia, die die Bühne um 20.45 Uhr betritt. Das Programm auf der Kulturbühne mit regionalen Bands startet am Sonnabend um 17 Uhr, am Sonntag um 16 Uhr. Am Sonnabend und Sonntag steigt zudem ab 15 Uhr das Kinderfest, unter anderem mit Wasserspielen, Hüpfburg und Holzkarussell.

Mehr Infos gibt es HIER.

Von Stefan Gohlisch