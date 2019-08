Hannover

Christina Végh ist bald weg: Die Direktorin der Kestnergesellschaft wird irgendwann im kommenden Frühjahr die Kunsthalle Bielefeld übernehmen – was sich am vergangenen Wochenende bereits andeutete, ist nun offiziell.

Die Kestnergesellschaft macht sich nun umgehend auf die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. „Wir gehen davon aus, dass das Prozedere mehrere Monate dauern wird“, so Hinrich Holm, der Vorsitzende der Kestnergesellschaft. „Das Ausstellungsprogramm ist bereits bis Ende 2020 geplant – wir können die Neubesetzung also systematisch angehen.“

Und das wird nicht einfach. Zwar gibt es in den verschiedenen Kunstvereinen und kleineren Museen viele jüngere Ausstellungsmacher, die zeitgemäße Ausstellungen hinbekommen. Die Kestnergesellschaft reizt – stellt aber auch besondere Anforderungen. Zwar ist sie ein Kunstverein, verlangt aber schon allein aus innerstädtischen Konkurrenzsituation heraus ein davon sich unterscheidendes, nicht allzu „kunstvereiniges“ Programm. Was heißt: Durchgesetzte junge Positionen, die überregional und international diskutiert werden, sind gefordert. Aber auch Künstler, die Wegbereiter für die Moderne waren. Internationale Kontakte sind wichtig. Da wird sich schon schnell jemand finden lassen, denn die Kestnergesellschaft ist noch wie vor eine erste Adresse.

Und dann ist da noch die besondere gesellschaftliche Stellung der Kestnergesellschaft und vieler ihrer Mitglieder, die besonders zu beachten ist – ob bei den legendären „Diners des beaux arts“ oder bei den Previews. Vom Direktor oder der Direktorin wird erwartet, dass vermögende Mitglieder animiert werden, sich auch finanziell für die Kunst zu engagieren.

Aber das ist in Bielefeld nicht anders. Die dortige Kunsthalle möchte von der neuen Direktorin auch eine entsprechende Teilnehme am gesellschaftlichen Leben und die besondere Pflege der als eher knorrig beschriebenen Unternehmerfamilien in Bielefeld.

Der Umzug wird Christina Végh allerdings recht leicht gemacht, der Vertrag läuft über komfortable acht Jahre, das Gehalt dürfte so um die 100.000 Euro plusminus liegen. Und die Kunsthalle ist ein Museum – was in der Kunstszene rangmäßig über den Kunstvereinen rangiert.

Christina Végh bedauert in der offiziellen Verlautbarung ihren Weggang aus Hannover. Sie habe die „Einzigartigkeit der Kestnergesellschaft sehr geschätzt, zum Beispiel ihre programmatischen Freiräume“. Auch die vielen außergewöhnlichen Menschen, die sich für das Haus engagieren, würde sie vermissen: „Die Kestnergesellschaft und Hannover sind mir ans Herz gewachsen.“

Wo muss man einen qualifizierten Nachfolger suchen? Die Kestnergesellschaft wird eine Findungskommission berufen, das ist bei solchen Positionen üblich. Und dann werden die Kunstvereine und Kunsthallen vor allem im deutschsprachigen Raum gescannt und Kandidaten angesprochen. Végh-Vorgänger Veit Görner wurde beispielsweise am Wolfsburger Kunstmuseum gefunden. Christina Végh am Bonner Kunstverein.

Eine besondere Aufgabe wird dann sein, die Kestnergesellschaft auch von den Inhalten her zukunftsfähig zu machen. Schließlich ist das der Ort, der für Avantgarde à la El Lissitzky steht – und die dürfte heute digital und divers unterwegs sein.

Und wenn es dann zu diskreten Verhandlungen kommt, haben in Hannover bisher immer alle Beteiligten ausreichend dicht gehalten – so ein Berufungsdesaster wie in Bielefeld wünscht sich keiner.

Von Henning Queren