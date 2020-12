Hannover

So einen Gott würde man in diesen Zeiten dringend brauchen. Weil er gegen alle Arten von Seuchen hilft. Sagten zumindest die alten Ägypter. Und er ist leicht zu erkennen, hat kurze, gedrungene Beine, streckt seine Zunge aus dem Mund, sein Bart ähnelt einer Löwenmähne und er trägt eine Federkrone.

Der gute Dämon

Sein Name ist Bes – und ihm hat das Museum August Kestner eine in jeder Hinsicht großartige Ausstellung gewidmet unter dem Titel „Guter Dämon Bes – Schutzgott der Ägypter“.

Die Schau hätte ein Blockbuster werden können und werden sollen. Es ist die größte Ägypten-Ausstellung, die das Kestner-Museum je gestemmt hat – mit 280 Einzelobjekten von 14 Leihgebern noch umfassender als die legendäre Tut-ench-Amun-Präsentation von 1981, die damals gut 480.000 Besucher zog.

Internet als einziger Weg

Und nun Corona. Die Ausstellung steht, ist mit viel Kulissenzauber familienfreundlich inszeniert – und niemand darf sie sehen. Zumindest live.

Deshalb geht auch die Ausstellung vorerst nur ins Internet. „Wir haben uns dazu entschlossen“, so Kurator Christian Loeben, „um überhaupt etwas zeigen zu können.“ Der Ägyptologe des Kestner-Museums hatte die Idee zu dieser Ausstellung schon vor gut 16 Jahren entwickelt und vor einem Jahrzehnt die ersten Kontakte zu bedeutenden ägyptologischen Sammlungen in Europa geknüpft.

Europaweite Zusammenarbeit

Mit bedeutenden Museen in Amsterdam und Kopenhagen wurde gemeinsam konzipiert, im vergangenen Oktober in den Niederlanden eröffnet und im Museum Allard-Pierson höchst erfolgreich gezeigt – mit Schlangen vor dem Museum an den Wochenende. Bis auch hier Corona zuschlug.

Bes passt auch noch mehr in die Corona-Zeit – er ist auch der Gott der berauschenden Getränke. „In einem Kapitel präsentieren wir ihn als Sex-Gott“, so Loeben. Und er war auch der Gott des Tanzes – so hat auch eine Disco-Kugel Eingang in die Ausstellung im Kestnermuseum gefunden.

Es gibt viel zu erzählen über Bes. Was erstaunlich gut läuft, ist der Katalog über den Wundergott Bes – obwohl oder weil das Buch gleichzeitig als PDF im Netz zu bekommen ist. „Die Leute kaufen dann doch lieber“, so Loeben, „weil man es in die Hand genommen doch besser lesen kann.“

Bis 11. April in Hannover

Nun hoffen natürlich alle auf einen gnädigen Verlauf der Pandemie, damit doch noch möglichst viele Besucher dem Gott live huldigen können. Bis 11. April bleibt er in Hannover, zieht dann weiter nach Kopenhagen und wird danach noch im südfranzösischen Nimes erwartet.

Zu sehen ist die Bes-Schau über die Social-Media-Angebote des Museums.

