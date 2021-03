Kein Grammy für Igor Levit

Hannover

Leider hat es nicht geklappt. Igor Levit war heißer Kandidat auf einen Grammy, den bedeutendsten Musikpreis der Welt. Nominiert war er für das Beste klassische Instrument-Solo – für seine herausragende Einspielung der Beethoven-Sonaten, die dicke Box von Sony. Verdient hätte er den Grammy allemal.

Gewonnen hat Richard O’Neil für ein Viola-Konzert von Christopher Theofanidis – beides Amerikaner, das dürfte eine Rolle gespielt haben. Damit bleibt Thomas Quasthoff der einzige klassische Grammy-Gewinner aus Hannover.

Immerhin: Igor Levit hatte einen weltweit beachteten Auftritt in der „Premiere Ceremony“ der 63. Grammy Awards, die der großen Verleihungszeremonie. die dem Pop gewidmet ist, vorausgeht. Angekündigt als „The Maestro from Berlin“ spielte er in blau illuminiertem Ambiente die „Mondschein-Sonate“ – kameratechnisch natürlich prächtig inszeniert, vom Shot auf Hände, konzentriertes Gesicht, halb geschlossene Augen. Die vergleichsweise verhaltene Interpretation war in Sachen Anschlagskultur natürlich wieder fabelhaft.

Von Henning Queren