Katinka Bocks „Rauschen“ wird aufgebaut

Hannover

Noch rauscht es nicht, das große „Rauschen“. Zur Zeit hört man nur den Klang von Schraubenschlüsseln auf Metall. Die Kestnergesellschaft bereitet die spektakuläre Schau „Rauschen“ von Katinka Bock vor – die in Paris bereits internationales Aufsehen erregte und auf so besondere Weise mit Hannover verbunden ist. Die Künstlerin hat die originale Kupferplatten des Anzeiger-Hochhauses in eine gigantische Skulptur verwandelt. Ein Stück Hannover kehrt gleichsam an seinen Ursprungsort zurück.

Erst werden die insgesamt 1,6 Tonnen schweren Einzelteile, die per Großtransporter aus Paris (hier war die Ausstellung in der renommierten Fondation Lafaytte zu sehen) angeliefert wurde, von Spezialisten zusammengesetzt. Dann wird die Künstlerin mit der endgültigen Installation beginnen. Mit einer Krankonstruktion wird die dann zusammengesetzte, neun Meter lange Skulptur sorgfältig ausgerichtet.

Von Henning Queren