Hannover

Es gibt Kunstwerke, die gebieten einfach Ehrfurcht. Dieses „Rauschen“ gehört dazu, die gewaltige, 1,6 Tonnen schwere Skulptur ist den Zentrum der gleichnamigen Ausstellung von Katinka Bock in der Kestnergesellschaft. Und ein Rauschen kann man tatsächlich ganz sublim erahnen, wenn man den Kopf in das grüne Monster hält.

Entstanden ist das Kunststück aus den Kupferplatten, die über Jahrzehnte das Anzeiger-Hochhaus bedeckten, ausgetauscht werden mussten und durch die in Paris lebende Künstlerin in einen anderen Aggregatzustand überführt wurden – nämlich als eine Art Schuppenpanzer, der die äußere Haut des „Rauschens“ ist.

Warum „Rauschen“? Katinka Bock hat dabei auch an das Rauschen der Rotationsmaschinen gedacht, mit denen Zeitungen gedruckt werden. Ein Medium, das ebenso für die Flüchtigkeit der Zeit steht wie sie auch täglich und mittlerweile im Nanosekundentakt gliedert. Wogegen ein Objekt von der physischen Präsenz dieses „Rauschens“ steht: Denn Zeit wird hier anders getaktet, dieses Kunstwerk ist gleichsam eine Batterie voll aufgespeicherter Zeit und Geschichte – die auch ganz direkt sichtbar ist auf den Kupferplatten, in die sich Wind, Wetter, Vogelkrallen und Geschosssplitter des Großen Krieges eingraviert haben.

Zeitung ist ein Medium, das auch für „Haltung“ steht – wie eine weitere, hier ebenso prekäre wie filigrane Skulptur in Sichtweite des „Rauschens“ benannt ist, die durch verdunstendes Wasser aus der Balance gebracht werden kann.

Sie habe ein „Faible für universalistische Formen“, so Katinka Bock, und eine solche sei eben die Kugel. So ist die bemerkenswerte Form ihrer Großskulptur in einem besonderen Prozess entstanden – und dank eines herkömmlichen Fußballs: Der wurde von einer Keramikplatte umgeben und in einem Brennprozess zum Verschwinden gebracht – übrig blieb eine Form, die dann ins Gigantische vergrößert nun in der Kestnergesellschaft liegt. Eine Präsentationsform, die Katinka Bock an diesem Ort angemessen findet. „Denn schließlich befinden wir uns hier in einem ehemaligen Schwimmbad.“ Wo die übliche Haltung eben die des Liegens sei – ob beim Schwimmen oder Ruhen.

Katinka Bocks Kunst ist auch eine der Ausdehnung: „Ich interessiere mich dafür, Systeme miteinander zu verbinden, die sich zwar berühren, aber sich nicht überschneiden.“ Und das gilt genau so für Kestnergesellschaft und Anzeiger-Hochhaus: System Verlag und System Kunst haben einen besonderen Austausch erfahren, den auch der Besucher der Ausstellung mitmachen kann. Aus dem Anzeiger-Hochhaus wurde ein legendärer Konferenztisch nach nebenan in die Kestnergesellschaft verfrachtet und dient hier als Sockel für die Arbeit „Smog“, Metallabgüsse von Kakteen, die wie der Fußball ebenfalls im Feuer vergangen sind.

Die Gegengabe ist ebenso sehenswert: „Le Gisant“ liegt nun an der Stelle des Tisches. Eine rätselhafte Figur, die mit Keramikplatten bedeckt ist, die jeweils auf Zeitungsgröße geschnitten sind und als Vorbild einen Clochard hat, der sich mit dem Papier gegen die Kälte zu wappnen versucht.

Und damit ist man wieder beim Thema Zeitung, der Kreis schließt sich ... Moment. Fast. Einen Weg hat der Besucher noch vor sich. Zur Pizza-Bude auf dem Platz vor der Kestnergesellschaft. Hier hängt schlaff wie eine gelesene Zeitung ein weiteres Katinka-Bock-Kunststück unscheinbar über einer Schnur – eine grüne Kupferplatte vom Anzeiger-Hochhaus. Und wenn man dann hier steht und beides im Blick hat, bekommt man eine Ahnung, was unter der „Kugelgestalt der Zeit“ zu verstehen ist.

Herbst im Paradies

Für diese Fotos braucht man Zeit. Bei der Betrachtung. Und vor allem bei der Herstellung. Bei Jean-Luc Mylayne dauert eine Aufnahme auch schon mal Monate.

Und das verblüfft, weil die Fotos auf den ersten Blick wie zufällig aufgenommene Schnappschüsse wirken und doch bis in kleinste Details durchkomponiert und geplant sind. Zu sehen sind im „Herbst im Paradies“, so der Ausstellungstitel, Naturbilder, Fotos von Vögeln, Landschaftsansichten, bei denen der Fotograf so lange vorbereitet, bis ihm genau dieser Schuss gelingt. Das geht so weit, dass sich Jean-Luc Mylayne immer wieder im Radius seines Motivs bewegt, um die Vögel an seine Gegenwart zu gewöhnen.

Und dann, wenn alles stimmt, das Objekt der Begierde perfekt auf dem ihm zugedachten Zweig sitzt, die Sonne genau den voraus kalkulierten Einfallswinkel hat, die Reflexion auf der Linse einen exakte definierten Lichtkreis erzeugt, wird auf den Auslöser der großformatigen Kamera (natürlich analog) gedrückt. Das Spiel mit Unschärfen und Doppelbelichtungen überwältigt zusätzlich. Der Betrachter kann sich bei der Betrachtung schon ein wenig wie im Paradies fühlen – wenn er bedenkt, mit welch einem paradiesischen Zeitbudget Kunst entstehen kann.

Die Ausstellungen „Rauschen“ und „Herbst im Paradies“ laufen bis 17. Mai.

Von Henning Queren