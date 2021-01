Hamburg

Der erneute Teil-Lockdown hat die Veranstaltungsbranche zurück auf Null gesetzt. Es herrscht Alarmstufe Rot. Konzertveranstalter Karsten Jahnke im Doppelinterview mit seinem Enkel Ben Mitha über die Not der Live-Branche. Der Hamburger Konzertveranstalter und Tourmanager Karsten Jahnke ist mit 82 Jahren einer der erfahrensten deutschen Musikmanager der Veranstaltungsbranche.

Herr Jahnke, Sie veranstalten seit mehr als 60 Jahren Konzerte – haben Sie jemals eine vergleichbare Krise wie jetzt unter Corona erlebt?

Karsten Jahnke: Nein, das hat es noch nie gegeben. Man hat zwar als Veranstalter auch viele sogenannte Flop-Konzerte erlebt, wo man extrem viel Geld verloren hat, aber jetzt hat man ja keinerlei Perspektive, wann es mal wieder losgeht, man hat aber laufende Kosten. Es ist schon richtig frustrierend, und insofern muss man schon großer Optimist sein, um an die Zukunft zu glauben.

Sie glauben aber daran?

Jahnke: Auf jeden Fall, denn ohne Musik ist das Leben nichts wert.

Wie sind Sie bisher durch die Krise gekommen?

Ben Mitha: Unser Vorteil ist, dass wir viele gute Jahre gehabt haben und deshalb Rücklagen haben, von denen wir zehren können. Deshalb sind wir vielleicht noch nicht so getroffen wie andere Kollegen in der Branche. Wir müssen noch nicht um unsere Existenz bangen, aber wir werden Umsatzeinbußen von 80 Prozent in 2020 haben. Uns fehlen ungefähr 50 Millionen Euro Umsatz im Vergleich zu 2019.

Wie viele Konzerte veranstalten Sie normalerweise im Jahr?

Mitha: Wir sind ungefähr bei 1200 Konzerten in Deutschland, Österreich und Schweiz pro Jahr. In diesem Jahr sind es etwa 200 bis 250. Wir versuchen positiv zu bleiben und probieren neue Formate aus wie Konzerte im Autokino und die Lagerfeuer-Konzerte im Hamburger Stadtpark. Wir planen mit neuen Konzepten für 2021 – unter Corona-Auflagen als auch für den normalen Regelbetrieb – und hoffen, das wir irgendwann wieder dem nachgehen können, was wir am liebsten tun.

Herr Jahnke, was war Ihr letztes Live-Konzert, das Sie vor dem Lockdown miterlebt haben?

Jahnke: Max Mutzke am 10. März in der Laeiszhalle. Danach habe ich noch mehrere Johannes-Oerding-Konzerte im Stadtpark gehört, aber das war ja schon unter Pandemie-Bedingungen.

Hatten Sie schon immer eine Begeisterung für Live-Musik?

Jahnke: Ich bin über den englischen Radiosender BFBN zum Jazz, Soul und Rock gekommen. Bei mir im Hause, bei meinen Eltern, da wurde Operettenmusik gespielt – das war nun nicht so meine Richtung.

Was hat Sie bewogen, den Schritt in die Veranstaltungsbranche zu wagen?

Jahnke: Es ist einer der schönsten Berufe der Welt. Man hat immer mit Menschen zu tun: Man präsentiert den Leuten exzellente Musik und sie gehen begeistert und hoch erhobenen Hauptes aus einem Konzert.

Haben Sie Verständnis für den erneuten Lockdown, der die Veranstaltungsbranche besonders hart trifft?

Mitha: Seit Tag eins tragen wir alle Maßnahmen mit. Wir haben gute Hygienekonzepte entwickelt und hatten weder beim Autokino, noch beim Open Air im Stadtpark noch beim Reeperbahn Festival irgendein Infektionsgeschehen. Unsere Hygienekonzepte sind aufgegangen, insofern sind wir der Meinung, dass man uns grundsätzlich zutrauen kann – auch in der jetzigen Situation, wo die Zahlen wieder hochschnellen – verantwortungsvoll und besonnen diese Konzepte umzusetzen und so einen Konzertbetrieb zu ermöglichen.

Mit den Lagerfeuer-Konzerten im Hamburger Stadtpark etwa haben sie Konzerte passgenau auf die Corona-Hygienemaßnahmen zugeschnitten. Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht?

Mitha: Im Stadtpark ist uns ein besonderes und atmosphärisches Set up gelungen, da konnten wir trotz der auf ein Viertel reduzierten Zuschauerzahl ein gruppendynamisches Erlebnis generieren – wovon ein Konzert ja auch lebt. Das hat viele magische Momente erzeugt. Das ist definitiv ein Modell für die Zukunft.

Momentan verschieben Sie nur permanent Konzerte.

Mitha: Die Hälfte unseres Tagesgeschäfts besteht im Moment darin, Tourneen und Shows zum dritten und vierten Mal anzufassen. Im Herbst 2021 bekommt man fast keine großen Arenen mehr, weil natürlich alle Kollegen in der Branche tagtäglich das gleiche machen. Man schiebt und schiebt und hofft, dass sich die Dinge wieder normalisieren.

Wie sehr besorgt Sie diese Situation?

Mitha: Es ist eine emotionale Berg- und Talfahrt für jeden in der Branche und für jeden, der bei uns in der Firma arbeitet. Alle Strategien, die man mit Künstlern auf Langzeit entwickelt hat, werden jetzt über den Haufen geworfen, viele spannende Projekt, die man angeschoben hat, können nicht weitergeführt werden. Ich arbeite immer noch acht bis zehn Stunden pro Tag, erwirtschafte dabei aber kein Geld für die Firma. Das fühlt sich wie eine Sisyphosaufgabe an.

Herr Jahnke, auf welches Konzert, wenn denn wieder welche stattfinden können, freuen Sie sich am meisten?

Jahnke: Auf das Elbjazz-Festival, das veranstalten wir zusammen mit FKP Skorpio. Das Programm steht, aber wir sind sicherheitshalber schon mal dabei, das auf 2022 zu verschieben. Ich bin nicht sicher, ob wir das Anfang Juni nach normalen Bedingungen veranstalten können.

Was sind die wichtigsten Faktoren für das Gelingen eines Konzerts?

Jahnke: Man braucht ein gewisses Bauchgefühl. Man hört sich einen Künstler an und sagt: Der wird es machen. Das kann man ja nicht objektiv erklären. Ich erinnere noch, als wir das erste Konzert mit Westernhagen machen, schrieb ein Branchen-Pressedienst: Jetzt ist der Jahnke verrückt geworden. Marius hatte damals den Film „Theo gegen den Rest der Welt“ gemacht, den fanden wir alle riesig. Eine meiner größten Entdeckungen ist Herman van Veen. Den haben wir uns in Holland angehört und wussten, dass das klappt. Wichtig ist: Man muss total an den Künstler glauben und darf sich auch nicht zurückwerfen lassen, wenn die erste und zweite Tour kein Erfolg ist. Man kann sich meiner Ansicht nach auch auf seinen Instinkt verlassen. Ich bin damit immer gut gefahren.

Das ist die Konzertdirektion

1972 ist das Gründungsjahr der Karsten Jahnke Konzertdirektion. Seitdem ist das Unternehmen in Familienhand. Enkel Ben Mitha ist 2008 in die Firma eingestiegen. Konzertmanager Jahnke arbeitete mit Größen wie U2 und den Rolling Stones, Elton John und Sting zusammen und baute unter anderem Herbert Grönemeyer und Depeche Mode in Deutschland mit auf. Seit 1974 bespielt die Karsten Jahnke Konzertdirektion die Freilichtbühne im Hamburger Stadtpark in der Open-Air-Saison. Die 46 Mitarbeiter der Firma befinden sich derzeit in Kurzarbeit.

Von Regine Ley