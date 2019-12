Jussuf Abbo im Sprengel Museum

Hannover

Sammeln kann Glück bedeuten. „Da war der einmalige Moment, ich habe die besondere Aura dieser Zeichnung gespürt.“ Mehr als 50 Jahre ist das her, als der Arzt Ernst J. Kirchertz ein Blatt von Jussuf Abbo in einer Galerie entdeckte.

Jussuf Abbo (1888/90–1953) ist Zeichner und Bildhauer mit einer bemerkenswerten Vita und ebensolchen Verbindungen nach Hannover – ihm hat das Sprengel Museum eine der ersten bedeutenden Ausstellungen gewidmet. Dank der großzügigen Schenkung von Privatsammlers aus Bad Münder (52 Blätter) verfügt das Museum weltweit über die umfangreichste Sammlung von Abbo-Werken.

Die wurden in den Zwanziger Jahren hoch geschätzt, auf gleicher Höhe mit den Skulpturen von Georg Kolbe und Rudolf Belling gesehen, seine Zeichnungen mit denen von Ernst Barlach und Emil Nolde verglichen.

Abbo war auswärtiges Mitglied der Hannoverschen Sezession, er stellte im Kunstverein aus. 1930 erwarben die Städtische Galerie und das Provinzial-Museum eine Skulptur und drei Zeichnungen von ihm. Kurt Schwitters schätzte ihn, versuchte auch noch in späten Jahren, Kontakt zu ihm zu halten.

Geboren wurde Jussuf Abbo als Sohn jüdischer Eltern im damaligen Osmanischen Reich, das genaue Geburtsdatum ist unbekannt. In Jerusalem arbeitete er als Zeichner und Steinmetz unter einem preußischen Hofbaumeister, der sein Talent erkannte und ihn zur Ausbildung nach Berlin schickte, wo er ab 1917 ausstellte – und schnell Anschluss an die damalige Avantgarde fand. 1921 hatte er seine erste und als bedeutend erkannte Ausstellung in der hannoverschen Galerie von Garvens.

Die Nazis vertrieben Abbo („Entartete Kunst“, seine Werke wurden zerstört) und seine Familie aus Deutschland, 1935 musste er nach England ausreisen und verstarb hier 1953 verarmt – ohne erneut Anschluss an die Kunstszene zu finden.

Heute müsste Jussuf Abbo wiederentdeckt werden, selbst einem Fachpublikum ist er eher unbekannt. Auf seinen Zeichnungen erfasst Abbo mit wenigen Strichen das Wesentliche, sie wirken wie hingeworfen, ein wenig nebensächlich, aber auch das macht ihren Reiz aus. Zu Recht zeigt Kuratorin Karin Orchard den Abbo-Blättern gegenüber große Namen wie Nolde und Otto Mueller („Liebespaar“) aus der eigenen Sammlung. Die Abbo-Skulpturen werden mit einer angemessenen Großzügigkeit präsentiert.

Und auch Sammler Kirchertz ist zufrieden. „Ich wollte nicht, das die Blätter bei mir in den Schubladen verdämmern.“

Bis 29. März. Der Katalog (68 Seiten) kostet zwölf Euro.

Von Henning Queren