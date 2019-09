Julia Wolfe mit „Anthracite Fields“ in der Staatsoper

Hannover

Wie klingt es in einem Bergwerk? Wunderbar, wenn man der US-Komponistin Julia Wolfe unter Tage folgt. Die Niedersächsischen Musiktage hatten zum Abschluss noch einmal üppig Kohle eingesetzt, um das legendäre Oratorium „Anthracite Fields“zu fördern.

Die Staatsoper als Schacht Konrad: Julia Wolfe hat mit ihren gut einstündigen Stück den Minenarbeitern und Kumpeln aus Pennsylvania einen minimalmusikalisches Gedenken spendiert – und das mit großem Aufwand. Die Gruppe Bang on a can All-Stars steuert E-Gitarre und rockgetriebenes Schlagzeug bei, der NDR-Chor gab den Bergleuten und Klauberjungen, die am Förderband die Kohle sortieren, hinreichende Stimmen – zu ausdrucksvollen Projektionen im Bühnenhintergrund.

Beschworen werden in der energetisch pulsierenden Partitur auch die Todesgefahren bei der Förderung und die unsäglichen Arbeitsbedingungen. Das hat schon was, wenn per Minimal Music die Namen von Bergleuten gesungen werden, die bei einem Minenunglück ums Leben gekommen sind. Oder die flammende Rede eines Gewerkschafters rhythmisiert wird.

Ein Appell für den Kohleausstieg ist dieses Werk dennoch nicht: Es gemahnt eher daran, Energie achtsam zu nutzen – und verschwendet sie im musikalischen Sinne zur Freude und der Überzeugung der Zuhörer geradezu grenzenlos.

Um die Lebenslagen der Kumpel zu verbessen, bedarf es ein wenig des Klassenkampfes – der auch seine Musik hervorgebracht hat: Lieder des Widerstandes und des Protestes liefern danach Garofani Rossi (rote Nelken) mit „ Bella Ciao“ ( Italiens Partisanen), „El Pueblo unidad“ ( Chile) und der „Internationale“ (weltweit). Klein besetzt und mit sanftem Bandoneon, was dem Ganzen einen leicht melancholischen Anstrich gibt – bis nach Kuba: „Hasta Siempre Comandante“ (Bis in die Ewigkeit, Kommandant).

Zu Beginn des vierstündigen Abends (Titel: „Die im Dunkeln hört man doch“) geht’s noch in entferntere Kunstgefilde mit den wunderbaren Liedern aus „Prospero’s Book“, die Michael Nyman für den Peter-Greenaway-Kultfilm geschrieben hatte.

„Mut“ war das Thema der diesjährigen Niedersächsischen Musiktage – und den kann man dem neuen Intendanten Anselm Cybinski schon bescheinigen, wenn man solche Abende konzipiert und damit in die Staatsoper geht. Mut, der belohnt wurde, die Konzerte der gesamten Reihe waren gut besucht – und für das hörbare Dunkel, das zu den bemerkenswertesten Abschlussabenden der bisher 33 Musiktagen gehört, gab es satten Applaus und stehende Ovationen.

Von Henning Queren