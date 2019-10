Jürgen von der Lippe im Aegi-Theater

Hannover

„Die Altersmilde hat mich voll am Wickel“, bekennt Jürgen von der Lippe gleich zu Beginn. Kein Wunder bei dem Andrang: Vier Mal spielt von der Lippe in Hannover, vier Mal ist die Show ausverkauft. Einen Abend voller „ Toleranz und Liebe“ verspricht er schon beim ersten Termin.

1200 Aegi-Besucher sind von der ersten Silbe an aufgedreht und lachbereit. Der Einstieg: Ein fettes Hundebaby und ein nacktes Rentnerpaar, vom Tablet des Komikers auf die Videowand gebeamt. Wer das zu simpel findet, sollte jetzt Reißaus nehmen: Neben seiner patentierten Fremdwortaffinität und Beobachtungsgabe hat sich leider das Internet mit all seinen Geschmacklosigkeiten in von der Lippes Bühnenprogramm geschlichen – und lässt den Altmeister zeitweise ziemlich überaltert dastehen.

Zuerst widmet sich von der Lippe der Jugend. Über das Jugendwort des Jahres sinniert er viel, lässt Besucher raten, was „Rosettenkino“ und „Sechserpasch“ sind. Richtig: Darmspiegelung und Zeugnis.

Er, 71 Jahre alt, trägt mittlerweile ein „Feinkost-Gewölbe“ vor sich herum, in seiner Jugend hätten ihn deutsche Schlager aus der Verzweiflung gerettet: Freddy Quinns „Schön war die Zeit“ und Gus Backus‘ „Mein Schimmel wartet im Himmel“ spielt er an, manövriert sich mit Sinn für Timing und Sprachwitz durch Ulk-Songs und Altherrenpossen.

Viel Pipi und Kacka ist in den Geschichten, seine Rocker-Figur Kalle berlinert sich durch eine Ekel-Anekdote mit Kotztüten-Pointe, später landet von der Lippe mit Herpesblasen und Hämorrhoiden ausgestattet auf dem Pott; die anale Phase werden deutsche Comedians wohl nie überwinden, immerhin hat von der Lippe für das omnipräsente Furzen einen schöneren Begriff: „Deflatieren“. Geschenkt, dass sich von der Lippe minutenlang damit zufrieden gibt, uralte Trinksprüche zu rekapitulieren, die 1200 Besucher schmeißen sich weg, als säße man zusammen in der Lieblingskneipe.

Wenn da nicht diese Videowand wäre: Man bekomme ja viel bei What’s-App geschickt, sagt von der Lippe, am Tablet rumfummelnd, „das meiste ist Schrott“. Manches schrottige taugt aber auch für eine Comedyshow: Kopulierende Kängurus, furzende Hunde, dicke Mütter auf Fahrrädern – das ist wie beim Durchscrollen eines Kegelgruppen-Chats, nur fehlt die Stummschalt-Option.

Ein Medley aus Tier-Pannenfilmchen und ein Werbeclip aus England später und die Liveshow ist vom Super RTL-Abendprogramm nicht mehr zu unterscheiden.

Zum Schluss packt von der Lippe seine eigenen Klassiker aus, mit ihm singt der Saal „Und nen Bauch hab’ ich auch“ und den „Blumenmann“. Nach „Guten Morgen, liebe Sorgen“ liest der Autor von 14 Büchern noch eine Verdauungskolumne vor und gibt ein Heinz-Ehrhard-Gedicht („Der Einsame“) mit den Stimmen von Maffay, Grönemeyer und Lindenberg zum besten.

Ein versöhnliches Ende. Fast: Denn von der Lippe kommt noch einmal wieder, mit Donald Trump als dem Protagonisten eines klassischen Herrenwitzes: Der US-Präsident im Puff – und noch einmal wird das Theater am Aegi zu Hannovers größtem Stammtisch.

Von Lilean Buhl