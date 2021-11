Hannover

Der Barock muss doch eine lockere Zeit gewesen sein, auch was die Musik betrifft. Das 2021/21- Festival „Herrenhausen Barock“ hat da beispielsweise ein Silvesterkonzert unter dem Titel „La Dolce Vita“ – mit einer Orchestersuite namens „Die Hure“ und keuschen Klängen aus der „Hochzeitskantate“.

Die Festwochen (von November bis Februar) sind in diesem Jahr mit elf Konzerten reichlich bestückt – was auch Corona geschuldet ist. Etliche Auftritte waren ausgefallen – „und die Künstler wollten unbedingt bei uns spielen“, so Ronald Clark, Chef der Herrenhäuser Gärten. Als Auftrittsort sind Galerie und Orangerie auch bei hochklassigen Künstlern beliebt. Wie Barockstar Jordi Savall, der am 15. Januar mit seinem Programm „Tous les Matins du Monde“ – einen Abend vorher ist er in der Elbphilharmonie.

Reichlich Händel

Nach Herrenhausen gehört natürlich Händel: Highlight ist zur Eröffnung der „Messias“ vom Jungen Vokalensemble und dem Orchester la festa musicale. Auszüge aus dem „Messias“ und anderes Vokales bietet „Händel live in Herrenhausen“ mit dem Knabenchor Hannover, Nuria Real und der Musica Alta Ripa (12. und 13.2.).

Noch im Angebot: das Weihnachtskonzert mit dem Staatsorchester (18., 19.12.), Klänge aus dem 16. Jahrhundert Südeuropas und des Orients mit dem Concerto Foscari (20.1.), Musik von „Bach bis Mozart für zwei Cembali“ mit Ton Koopman und Tini Mathot. Und vom Barock bis in die Moderne reicht dann „Bach-Brandenburg-Boulez“ mit La Festa Musicale und dem Neuen Ensemble (9.1.).

Gute Lüftung

Alle Veranstaltungen laufen in Zukunft unter 2G. „Wir tun das Möglichste für die Sicherheit unserer Besucher“, so Clark. Die Orangerie hat eine zusätzliche Belüftungsanlage bekommen. Wegen des Denkmalschutzes werden in der Galerie spezielle Luftreiniger aufgestellt, die vor den Konzerten und in der Pausen laufen.

„Herrenhausen Barock“ wird sich im kommenden Jahr neu aufstellen (siehe Info) – nach dem Weggang von Programmmacher und Kulturamtsleiter Benedikt Poensgen wird nun eine Lösung gesucht, die auch in einer künstlerischen Beratung liegen könnte. „Darüber werden wir im Winter nachdenken“, so Clark.

Bis Februar 2022

Die Festwochen gehen am 27. Februar mit „Barocke Offenbarung – Telemanns ,Tag des Gerichts’“ zu Ende, mit dabei der Hannoversche Oratorienchor und die Hannoversche Hofkapelle.

Die Tickets gibt es unter anderem in den NP-Ticketshops (10 bis 45 Euro). Das komplette Programm unter: www.herrenhausen-barock.de

Zusammen mit Agostino Steffani

Die Festwoche Agostino Steffani, dann unter der künstlerischen Leitung von Prof. Bernward Lohr, wird zukünftig ab 2023 eine engere Symbiose mit „Herrenhausen Barock“ eingehen und dann im Februar stattfinden.

Auch die Villa Seligmann und die Niedersächsische Staatsoper bringen sich mit passenden Konzerten in Kooperation ein.

Und die Zukunft ist auch gesichert, denn „Herrenhausen Barock“ ist eine Kooperation des Fachbereich Herrenhäuser Gärten und des Kulturbüros. Die Landeshauptstadt hat sich bereits zu der Fortführung des Formates bekannt, das unbedingt nach Herrenhausen und Hannover gehört und zu einem wichtigen Bestandteil des winterlichen Konzertangebotes in Hannover geworden ist.

Es wird die Reihe „Herrenhausen Barock“ also auch 2022 und 2023 geben. Der Etat des Festivals liegt zur Zeit bei gut 100.000 Euro.

Von Henning Queren