„Lady Saxophone“: Mit dieser Bezeichnung ist meist Barbara Thompson gemeint, bekannt unter anderem durch ihr Mitwirken im „United Jazz + Rock Ensemble“ und bei der Band „Colosseum“. Möglicherweise wird sich die Britin den Ehrentitel künftig mit einer Landsfrau teilen müssen: Die erst 23-jährige Jess Gillam macht mächtig Furore, erreichte etwa mit ihrem Debütalbum „Rise“ gleich Platz 1 der UK-Klassik-Charts.

Nun gastierte sie beim Symphoniekonzert der NDR Radiophilharmonie im Großen Sendesaal mit einem Saxophon-Concerto. Komponistin: Barbara Thompson.

Symphonie und Jazz

Das Werk passt in keine Schublade. Mal klingt es nach Symphonik der Klassischen Moderne, mal klopft der Jazz behutsam an die Hintertür, und orientalische Anklänge fehlen ebenfalls nicht. Jess Gillam, in ein extravagantes Glitzeroutfit gewandet, machte sich all diese Facetten mit großer Souveränität zu eigen und demonstrierte, dass sie sowohl in Sachen Phrasierung auf der Höhe ist als auch die Dynamik zu dosieren weiß - sofern das manchmal gar zu dominante Orchester unter Joshua Weilerstein ihr die Chance dazu gab.

Der erste Satz des Stücks soll eigentlich auf einem Alt-, der zweite auf einem Tenorsaxophon gespielt werden. Gillam entschied sich jedoch nach Rücksprache mit der Komponistin dafür, beide auf dem erstgenannten Instrument zu bestreiten. So ganz überzeugt das nicht: Mag der Notentext auch der gleiche gewesen sein, blieben doch manche Klangfarben in dieser Interpretation auf der Strecke. Auch stellt sich die Frage, weshalb die Änderung weder im Programmheft noch per Ansage erläutert wurde.

Hochvirtuose Zugabe

Am präsentesten zeigte sich die Solistin im Finalsatz mit schön quecksilbrigen Passagen auf dem Sopransaxophon. Das kam auch bei der Zugabe, „Pequeña Czarda“ von Pedro Iturralde, zum Einsatz, einem streckenweise hochvirtuosen und sicher gemeistertem Stück – zu hoffen bleibt gleichwohl, dass Jess Gillam nicht zu früh zu routiniert wird.

Drumherum ging der US-amerikanische Dirigent Weilerstein das rein britische Programm mit unterschiedlichem Erfolg an. Bei Benjamin Brittens „Four Sea Interludes“ aus der Oper „Peter Grimes“ schienen ihn eher die bewegten als die stillen Seiten des Meeres zu interessieren, so dass unter dem recht massiven Einstieg später die Fallhöhe litt – der Sturm im Finale hatte es aber fraglos in sich.

Wuchtige „Enigma“-Variationen

Bei den abschließenden „Enigma“-Variationen von Edward Elgar konnte sich dann niemand mehr über fehlende Zwischentöne beklagen: Das klang hier zart, da mitreißend, dort wuchtig, und punktuell wurde es in genau dosiert auch eine Spur zickig. Höhepunkt des Abends, zu Recht heftig beklatscht.

Merke: Der originellste Teil des Programm muss nicht zwingend der beste sein. Wer dem selbst nachspüren will: Eine Aufzeichnung des Konzerts ist bis zum 11.11. unter www.ndr.de/kultur abrufbar.

Von Jörg Worat