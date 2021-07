Hannover

Das Fest im Garten des Jazz Clubs ist ausverkauft, die Bühne auf dem Lindener Berg stimmungsvoll ausgeleuchtet. Die Al Jones Blues Band spielt auf.

Sie gibt es seit über 40 Jahren, so ganz sicher sind sich die Protagonisten da selbst nicht, 1979 haben sie ihre erste LP veröffentlicht, darauf können sie sich einigen. „Hardcore Blues“, so beschreibt Bandleader Al Jones sein Quartett, und „der harte Kern“ besteht aus Yvonne Isegrei, Gitarre und Gesang, Bernhard Schönke, das Gründungsmitglied am Bass und Ronny Hill am Schlagzeug.

Standards des Blues

Die kurze Regenhusche vor Konzertbeginn hinterlässt zwar Pfützen auf den Stühlen, aber keine schlechte Laune. Es sind Songs aus einer anderen Zeit, eine Reise zurück zu den Standards und zum R&B der 1950er Jahre. Zweifellos, die Bluesklänge locken ein älteres Publikum an, interessant aber auch, viele Damen lieben den Blues.

Also „Ladies Night“ auf dem Berg – denn Yvonne spielt die meisten Gitarrensoli, Kapitän Al (er wurde als Kind eines amerikanischen GIs in der Oberpfalz geboren) steuert die Rhythmusgitarre und den Gesang bei. Und Jones hat die heisere, authentische Bluesstimme dafür. Knarzige Gitarren und saubere Licks, dazu der solide Bass – Dynamik und Leidenschaft, das gechillte Publikum nickt zum Takt des Bluesmusters. „Hope you don’t change your mind“ ist ein neuer Titel, aber nur, wenn man die Mitte der neunziger Jahre als „neu“ betrachtet, die Blues-Zeitrechnung ist eine andere.

Regen und Gitarren-Soli

Wie bei vielen Musikern des Undergrounds kam auch der Blues oft nicht ohne Drogen aus. Die schlechte Bezahlung, die miserablen Bedingungen, dazu Rassismus und Gewalt, sie ebneten den Weg in den Rausch. Die Besten starben jung, gescheiterte Existenzen, die dem Blues sein schwermütiges Image verpasst haben. „Der nächste Song beschreibt die Liebe zu einer Droge: YSD“, schmunzelt Jones. Das Publikum darf raten, was sich dahinter verbirgt.

Und je stärker der Regen fällt, desto schärfer schneiden die Gitarrensoli über den Garten. Mit James Browns „I Feel Good“ endet ein abwechslungsreicher Blues-Abend auf dem Jazz-Hügel. „Have you ever had the Blues?“ singt Yvonne. Ja, und einen guten – heute Abend.

Von Kai Schiering