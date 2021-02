Hannover

Tanz in Corona-Zeiten, Körper an Körper, eine ganz schwierige Sache: Marco Goecke über zweimal Testen pro Woche, die Proben zum „Liebhaber“ und warum Hund Gustav so beneidet wird.

Herr Goecke, Tanz ist ja nun eine extrem körper- und atemnahe Kunstform. Was kann man als Ballettchef im Moment überhaupt machen?

Im vergangenen Jahr, das ja auch im Zeichen von Corona stand, haben wir ja trotzdem einiges auf die Beine gestellt. Im Moment wird die gesamte Compagnie zweimal die Woche getestet. Alle – dienstags und freitags von einer Ärztin –, die mit uns verbunden ist. Und wenn jemand mehr als zwei bestimmte Symptome hat, wird er oder sie sofort rausgenommen und außer der Reihe getestet. Das gibt eine kleine Sicherheit.

Wie geht es Ihnen persönlich angesichts der Weltlage?

Ich bin ja eher der negative Typ. Ein verlorenes Jahr. Und es ist ja so, dass mir auch die Zeit im Nacken sitzt. Ich bin froh, dass wir hier arbeiten können. Aber manchmal gibt es bei mir trotzdem Zweifel, ob das alles richtig ist, was wir hier tun. Wir hinterfragen die Situation ständig und überprüfen die Sicherheitsmechanismen. Ich stimme einem Pandemieforscher zu, der sagte, dass der Unterschied zu anderen Pandemien der ist, dass wir die Leichensäcke nicht auf der Straße liegen sehen. Der Tod ist heute nicht so sichtbar.

Liegt das auch an der speziellen Situation des Tanzes?

Ich denke, ja. Manchmal sind wir doch versucht, Dinge einfach auszublenden.

Das Ballett besteht ja vor allem aus vielen jungen Menschen – wie sehen die die gegenwärtige Situation?

Ich habe mit allen gesprochen. Ich kann sie ja nicht einsperren. In dem Alter, in dem die sind, ist man normalerweise unterwegs. Es ist eine junge Generation, denen so viel wegbricht. Wie auch den Alten, die auf wichtige Zeit verzichten müssen. Wenn man so alt ist wie ich, mit knapp 50 muss man nicht mehr um die Häuser ziehen – und man hat immer noch eine gewisse Zeit vor sich. Vielleicht ist die Pandemie in diesem Alter am besten zu ertragen.

Wie nah können sich die Tänzer bei Ihnen eigentlich kommen?

Wir haben die Vereinbarung, dass die Tänzer die Nähe zulassen, die die Choreographie verlangt. Und ansonsten gelten bekannte Regeln. Außerhalb des Probenraumes müssen die Masken aufgesetzt und Distanz gewahrt werden. Manche finden das dann schon ein wenig absurd – erst tanzen wir, und draußen müssen wir beim Umgang miteinander die Masken aufsetzen.

Macht das alles die Tänzer depressiv? Wie ist die Stimmung?

Ich habe direkt gefragt, ob sie unter den gegebenen Bedingungen weitermachen wollen – und das Ergebnis war, dass sie unbedingt und gerne arbeiten wollen. Ich hätte aber auch das Gegenteil verstanden, auch die Ängste, die ich natürlich auch habe. Aber die Angst überwiegt nicht.

Sie arbeiten gerade an Ihrem neuen Stück „Der Liebhaber“ nach Marguerite Duras – wie wirkt sich Corona auf die Gestaltung des Stück aus?

Mit dem Stück hat es ja sowieso eine besondere Bewandtnis, immer wieder abgesagt, verschoben – mit dem Training wird die Zeit nun schon ein bisschen knapp. Es wird auf jeden Fall kürzer, als ich mir erhofft habe. Aber auf eine Stunde und 20 Minuten werde ich wohl kommen. Gut ist, dass das Haupt-Paar auch im Privatleben eines ist, sodass ich zumindest hier die Intimität und Erotik darstellen kann, die ein Stück mit diesem Titel ja nun einmal erfordert. Am 27. Februar wird aus dem Opernhaus direkt von der Bühne gestreamt, dann ist Premiere.

Wie ist das mit dem Stream?

Seltsam. Es ist für uns, für die Tänzer natürlich anders, wenn tatsächlich Menschen dabei sind. Natürlich sehen auch welche am Bildschirm zu, aber das ist nie das gleiche. Ich muss mir auch ein wenig vorspielen, dass Premiere ist.

Wann hatten Sie im vergangenen Jahr zum ersten Mal das Gefühl, dass es mit Corona richtig ernst wird?

Im Februar hatten wir noch eine Premiere, da war die Welt noch in Ordnung. Mitte März wurde jemand in meiner näheren Umgebung krank, da wurde es dann allmählich unheimlich.

Kultur wird immer gern als systemrelevant bezeichnet – glauben Sie, dass der Tanz da ausreichend berücksichtigt ist?

Ich glaube, dass die Kultur und insbesondere der Tanz die Politik nicht besonders interessieren. Als wäre das, was wir machen, nur die Kirsche auf der Torte einer Gesellschaft. Aber zurzeit relativiert sich auch viel: Wenn wir so eine Jahrhundertkatastrophe haben, muss man auch lernen, alles auch ein bisschen weniger ernst zu nehmen. Unsere Arbeit ist nicht der Mittelpunkt der Welt. Die Erkenntnis bringt ein gewisses Maß an Entspannung. Ich habe dann eher Angst davor, wenn überall gespart werden muss, weil kein Geld mehr da ist oder denen geholfen werden muss, die wirklich nichts mehr haben.

Wie lange kann man noch so weitermachen?

Es sollte nicht mehr allzu lange sein. Wenn es noch ein Jahr weiter so ist wie jetzt, wissen wir gar nicht mehr, wie es vorher war, der Mensch kann sich sehr schnell an neue Gegebenheiten anpassen. Wenn man jetzt einen Film sieht, in dem sich zwei Leute umarmen, dann denkt man doch schon, oh Gott, so geht das doch gar nicht.

Und wie erlebt Ihr kleiner Hund Gustav die ganze Pandemie?

Der liegt gerade in seiner Tasche und schläft ein bisschen. Manchmal gucke ich ihn an und bin ziemlich neidisch, weil der so viele Dinge nicht weiß, die wir wissen. Er weiß nichts vom Geld, weiß nichts vom Tod, weiß nichts von Corona.

Von Henning Queren