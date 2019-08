Rodenberg

Vor 50 Jahren fand das legendäre Woodstock Festival statt, vom 15. bis 18. August. Seit diesem Sommer 1969 ist das Treffen von geschätzten 400.000 Hippies als dreitägiges Fest voller Liebe, Frieden und Musik in Erinnerung. Die weniger paradiesischen Umstände, unter denen die Fans und Freaks zusammen lebten, werden nicht selten verklärt. Ein Augenzeuge ist der 64-jährige Bob Shippy. Die NP traf den US-Amerikaner und Bildhauer in Rodenberg im Schaumburger Land.

Bob Shippy, Sie sind seit dem 17. August 1969 ein eingefleischter Santana-Fan. Und das hat einen guten Grund! Denn vor 50 Jahren spielte der mexikanische Musiker zu Ihrem Geburtstag.

Ja, Santana traten an meinem 14. Geburtstag am 17. August 1969 bei der „ Woodstock Music & Art Fair“ auf! Ich war sofort begeistert von der damals noch unbekannten Band.

Ihre Mutter wusste nichts von ihrem Trip zu diesem Festival?

Nein! Ich sollte bei einem Kumpel schlafen. Aber ein gemeinsamer Freund organisierte einen VW Bully und wir fuhren los. 15 Stunden später standen wir noch immer im Stau.

So kamen Sie erst am zweiten Tag des Festivals auf dem Gelände an und waren überwältigt von den Menschenmassen und der Musik?

Ja, es war unglaublich für einen Jungen aus einem kleinen Ort an der Ostküste. Leider haben wir Ritchie Havens, unseren „Freedom Fighter“ verpasst. Aber ich habe außer Santana auch Jimi Hendrix, Ten Years After und Joe Cocker gesehen! Der wirkte mit seinen ungelenken Bewegungen auf uns beinahe autistisch.

Der Klang und die Sicht waren allerdings alles andere als ungetrübt.

Gemessen mit heutigen Maßstäben war die Verstärkeranlage 1969 natürlich vollkommen ungeeignet für eine solch riesige Fläche.

Ihrer Stimmung aber tat das keinen Abbruch. Sie genossen das Leben unter den halbnackten Hippies.

Das war richtig friedlich, es gab keinen Rassismus. Jeder hat jedem geholfen, wir haben Sandwiches bekommen, denn außer Wasser und ein paar Bierchen hatten wir nichts dabei.

Selbst der Starkregen konnte der feiernden Gemeinde nichts anhaben. Und als Pubertierender mochten Sie es, im Schlamm zu rutschen und die Mädchen in deren nassen T-Shirts zu beäugen.

Na klar! Das war für einen gerade 14-jährigen natürlich das Größte!

Ihre Mutter hat erst 35 Jahre später – beim Betrachten des Woodstock-Films – erfahren, wo ihr Sohn vom 16. bis 18. August 1969 war.

Tatsächlich hatte auch meine Schwester, die von unserem Trip wusste, dicht gehalten. Leider bin ich im Film nicht zu sehen.

Kurze Zeit nach dem Festival holte sie die raue Wirklichkeit ein!

Ja, ich musste wenig später zur US-Army und sogar nach Vietnam. 1977 wurde ich dann nach Berlin versetzt und blieb letztlich irgendwie im Schaumburger Land hängen. Jetzt bin ich freischaffender Künstler, arbeite als gelernter Zimmermann mit Holz, also „back to the woods“.

Die Arbeiten von Bob Shippy heißen „Resurrection Art“, zu sehen in einer Ausstellung vom 17. August an im Kloster Moellenbeck bei Rinteln.

Der Radiotipp: Die lange Woodstock Nacht in den NDR Info Nachtclub Classics am 17. August ab 23:05 mit Moderator Uli Kniep, viel Live Musik und diesem Interview mit Bob Shippy, dem Hippie, im O-Ton.

Von Uli Kniep