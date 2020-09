Hannover

Was ist zur Zeit die größte Sehnsucht? Vielleicht die nach einer Begegnung. „ Encounter“ ( Sony) heißt das neue Doppelalbum von Igor Levit, das am Freitag erscheint. „Begegnung“ ist hier das Programm. Hier treffen zeitlose Großmeister auf solche der Moderne – und reflektieren über Begegnungen zwischen Menschen und der Zeit, zwischen Himmel und Erde und über die Macht der Musik.

Nach dem Leben also diesmal die Begegnung:. Wie auch das letzte Doppelalbum „Life“ sind die zwei neuen CDs wieder sehr persönlich, diese nur auf den ersten Blick überraschende Mischung aus fünf Stücken – vergleichsweise unbekannte Sachen, immerhin chronologisch geordnet.

Anzeige

Meditativ mit Ruhepuls

Auf dem neuen Album begegnen sich Bach und Brahms und Ferruccio Busoni, letzterer als Arrangeur der beiden Meister, wenn er die verschiedenen Choralvorspiele so für das Klavier setzt, dass eine neue Qualität entsteht. Die Grundtonart ist insgesamt eher meditativ, da, wo der Puls sich beruhigt.

Weitere NP+ Artikel

Wie bei Bachs „Wachet auf“, das Igor Levit angemessen schlicht und tranquillo spielt. Und dann diese Innigkeit, bei „Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ“. Das bewegt, wie hier auch geschmackssicher das Tempo bisweilen sanft verzögert wird. Und Busonis Anforderungen mit zehnstimmigen Zusammenklängen stellen in den Bearbeitungen schon höchste Anforderungen.

Vier ernste Gesänge

Igor Levit begegnet uns Hörern auf seinem neuen Album ebenso als wagemutiger Entdecker von raren Klängen wie auch wieder als Mensch, der sucht. Sucht mit und in der Musik nach Sinn. Der bisweilen auch in purer Schönheit liegen kann, wie bei den „Vier ernsten Gesängen“ von Brahms. Die Pracht der Orgel hat Max Reger hier nachvollziehbar fürs Klavier gesetzt.

Und wie es ist, wenn Musik unmittelbar auf die Zeit trifft, das erfährt man, wenn man sich intensiv dem avanciertesten Stück des Albums widmet, und den „Palais de Mari“ von Morton Feldman (1926-1987) beitritt. Feldmann steht für Stücke an der Grenze der Realisierbarkeit, hat ein zweites Streichquartett geschrieben, das mal eben sechs Stunden dauert – ohne Pause.

Klänge an der Wahrnehmungsgrenze

Der „Palais de Maris“ ist mit hier gut 30 Minuten eines seiner kürzeren Werk, wird von Levit allerdings schon maximal gedehnt. Und auch das ist Levit: Spiel an der Wahrnehmungsgrenze – mit überaus sanften Arpeggien und impressionistischem Schimmer. Fabelhaft wie Levit sich langsam vortastet, eine klingende Raumerfahrung schafft, dem langem Abschwellen der teils hingetupften Töne ausreichenden Atem gibt.

Ein traumhaftes Stück für das Late-Night-Listening. Musikalische Schönheit am Rande der Stille, für viele dürfte das der Höhepunkt des Albums sein.

Tolle Aufnahmetechnik

Und dann muss man auch ein Wort über die überragende technische Qualität der beiden CDs verlieren, die ihre Qualität bei voller Auflösung entfaltet – Streaming, nein danke. Aufgenommen wurde das Ganze im Mai dieses Jahre (im Lockdown) in der Christus-Kirche in Berlin-Dahlem, Tonmeister Andreas Neubronner ist ein wunderbar natürlicher Klavierklang gelungen, der auch vor großer dynamischer Bandbreite nicht zurück schreckt – und über eine fast perfekte Balance aus Direktschall und Raum verfügt. Auch über Kopfhörer ist es etwas für den Sound-Gourmet.

Igor Levit ist ein Pianist unserer Zeit, engagiert, in den sozialen Medien unterwegs. Die Marke der 100.000-Follower bei Twitter hat der Pianist vor kurzem schon geknackt. Und er ist neugierig, wandelt abseits der Routinen sowohl in Sachen Interpretation wie auch Repertoire. Das macht jede seiner CDs so wertvoll. Und, das beweist auch sein aktuelles Album wie auch der Bestseller seiner Beethoven-Sonaten, manuell scheint er keine Grenzen zu kennen.

Echte Nächstenliebe

Der Wegfall aller Routinen des Konzertbetriebs hatte für Igor Levit offenbar auch seine positiven Seiten: „Musik machen zu können ohne jeden Zwang und spontan Werke zu wählen, in denen all die Fragen nach Liebe und Tod, Einsamkeit und der Möglichkeit echter Nächstenliebe verhandelt werden, das hat meinem Klavierspiel eine Gelöstheit gegeben, die ich in dieser Form bislang noch nicht kannte.“

Dieses Doppelalbum hat wieder das Zeug zum Bestseller, weil es so persönlich ist, den Kenner ebenso zu begeistern vermag wie auch den Fan-Hörer, der Levit durch die schon legendären Twitter-Konzerte kennengelernt hat, die Abend für Abend um sieben ein bisschen Hoffnung in die Lockdown-Düsternis brachten. Den instruktiven Begleittext schrieb Anselm Cybinsky, Intendant der Niedersächsischen Musiktage. Vorwissen ist bei diesem Album, wie meist bei großer Musik, aber nicht erforderlich. Just listen

Von Henning Queren