Hannover

Es gibt Rocksongs, die sind für die Ewigkeit. „Nothing Else Matters“ von Metallica gehört dazu. Das Stück stammt vom legendären „Black Album“ – und wird auf vielfach besondere Weise nun wieder aktuell.

Auch weil es für die schwierigeren Lebenslagen ein entsprechendes Motto bereitstellt. Man möge nur auf sich vertrauen, wenig auf die anderen geben – nichts anderes zählt. Das hat sich auch Igor Levit zu eigen gemacht, der diesen Song eingespielt hat. Am Klavier, nachdenklich arrangiert – und damit eine der ganz großen Bands der Rockgeschichte ehrt. Metallicas „Black Album“ wird diesen Herbst 30 Jahre alt.

Texas, Biffy Clyro und ein Pianist

Und das wird mit einem gewaltigen Tribut gefeiert. Zur Wiederauflage des Megasellers gibt es ein bombastisches Coveralbum. Auf der eindrucksvollen Gästeliste stehen Stars wie Elton John, Miley Cyrus oder Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Slipknot-Sänger Corey Taylor, Weezer, das britische Garage- und Bluesrock-Duo Royal Blood, Biffy Clyro, die schwedische Heavy-Metal-Band Ghost, Dave Gahan von Depeche Mode, Singer-Songwriterin Phoebe Bridgers, Volbeat, Kamasi Washington, Idles, The Neptunes Texas, und, und, und ... und eben Igor Levit.

Dem der Song sicherlich gegen die gegenwärtige Unbill hinweghilft. Seinen hochtourigen Twitter-Account hat er mittlerweile stillgelegt – nachdem hier mal wieder rechtsextreme Anwürfe überhandgenommen haben. Dafür freut er sich auf Instagram über das Metallica-Projekt – gemeinsam mit 52 weiteren Künstlern, die jeweils die Songs in verschiedenen Interpretationen aufnehmen – vom Indie-Act über Hip Hop und Pop bis hin zu Metal ist alles dabei.

Unterstützung für den Verein Freo

Das Coveralbum dient ausschließlich dem Benefiz, sämtliche Einnahmen gehen an wohltätige Einrichtungen, jeder teilnehmende Künstler konnte eine benennen. Bei Igor Levit ist es Freo, der Verein Freie Ensembles und Orchester, der genau die unterstützt, was vor allem nach der Corona-Krise ex­trem wichtig geworden ist. Klar, dass der Vorsitzende Tobias Rempe begeistert ist: „Metallica, Igor Levit, Freo, Nothing Else Matters. Das ist verrückt, großartig und wunderschön. Wir freuen uns riesig.“

„Metallica“ erschien unter diesem Titel ursprünglich am 12. August 1991. Aufgrund seines schlichten und nahezu komplett schwarzen Covers erhielt es von den Fans den Beinamen „The Black Album“. Mit Songs wie „Enter Sandman“, „The Unforgiven“, „Nothing Else Matters“, „Wherever I May Roam“ und „Sad But True“ erreichte es in zehn Ländern Platz eins der Charts und schrieb Rockgeschichte. Es ist bis heute das meistverkaufte Metal-Album aller Zeiten.

„Nothing Else Matters“

Die Songs sind mehrfach eingespielt, „Nothing Else Matters“ beispielsweise kommt von Phoebe Bridgers, Miley Cyris Feat. Watt/Elton John, Robert Trujillo/Chad Smith, Dave Gahan, Mickey Guyton, DermoT Kennedy, Mon Laferte, My Morning Jacket, PG Roxette, Darius Rucker, Chris Stapleton, Tresor – und eben Igor Levit. Ein weiterer Klassikstar ist auch mit von der Partie, Supercellist Yo-Yo Ma wird mit ge­featured.

Einen Vorgeschmack auf das Album gibt es mit dem neuen „Nothing Else Matters“ von Miley Cyrus, Elton John, Yo-Yo Ma und Chad Smith auf Universal.de – zusammen mit Musikschmankerln aus den einzelnen Interpretationen. Einschließlich ein bisschen Tastendrücken von Igor Levit.

Sechs LPs, 14 CDs und ein dickes Buch

Das remasterte Album wird als Standard-CD und als Doppel-Vinyl sowie Musikkassette erhältlich sein. Sammler begeistern sich für die Deluxe-Version. Bei näherer Betrachtung erwartet den Fan gleichwohl eher Masse als Klasse. Für sage und schreibe 239 US-Dollar (die deutschen Preise stehen noch nicht fest) gibt die Box sechs LPs, 14 CDs, sechs DVDs, ein 120-seitiges Hardcover-Buch, drei Plektren, Lyric-Sheet, vier laminierte Tour-Lanyards und drei Lithografien her. Auf den ersten Blick ein umfangreiches Päckchen. Unter den sechs LPs befindet sich eine „Sad But True“-Picture Disc, eine Vinyl beinhaltet drei Live-Songs aus dem Wembley-Stadion von 1992, LP fünf und sechs sind Live-Aufnahmen vom Tushino Flugplatz in Moskau von 1991. Die Tracks aus London stammen vom Freddie Mercury Tribute Concert. Beide Gigs, in London und Moskau, sind in voller Länge auf dem bandeigenen Youtube-Kanal zu sehen.

Von Henning Queren