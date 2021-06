Hannover

Ein bisschen seltsam ist es schon noch, dieser schmauchende Atem unter der Maske und das verhaltene Brummen der auf Höchstleistung laufenden Klimaanlage. Aber es ist trotzdem großartig im gut besuchten Großen Sendesaal. Igor Levit spielt.

Hier treffen zwei wunderbare Dinge aufeinander, fabelhaftes Musizieren und endlich wieder die unbändige Freude daran, wieder zuhören zu dürfen – live, den Klängen im Raum nachhören, sie gleichsam mit den Ohren zu schmecken. Und zu erleben, an was und wie Igor Levit sich Beethoven erneut im lebendigen Spiel annähert.

Ein neuer Beethoven

In einem ersten Konzert am Nachmittag den beiden letzten Sonaten des Meisters: Vorab eine außergewöhnlich lange Phase der Sammlung, bevor der erste Anschlag gewagt wird, dann ein fast zaghafter Beginn, als gelte es den Konzertraum vorsichtig wiederzuerorbern.

Vor acht Jahren hatte Levit diese Stücke eingespielt und in seine Bestseller-Box mit den gesamten Sonaten aufgenommen. Der Klagende Gesang, das Arioso dolente in der Sonate 31 ist heute noch inniger, noch schöner, die Fuge klarer und kraftvoller. Levit hat in Sachen Beethoven hier seinen Ausdrucksradius noch entscheidend erweitert – auch in Richtung Nachdenklichkeit. Das Pianospiel ist mal wieder atemberaubend.

Nachdenklich und voller Freude

Vielleicht auch eine Erfahrung aus der Corona-Zeit – was auch für den Abschluss des gewaltigen Sonaten-Zyklus gilt – bassstarke Akzente im Maestoso der letzten Sonate, hier schwingt neben kraftvoller Erregung auch Hoffnungsbegeisterung mit. Höhepunkt ist die abschließende Arietta, wunderbar kantabel und voller diesseitiger Freude – nirgends mystischer Schummer, wie ihn die Altmeister wie Kempff oder Arrau so liebten. Levit spielt eben heutigen Beethoven – und da ist er dann auch voller Drive, wenn es um die berühmte Boogie-Woogie-Stelle im zweiten Satz geht.

Und Levit nutzt wieder hinreißend die enorme Spannweite seiner Dynamik – was vor allem auch für das zweite Konzert gilt. Hier wird es dann heroisch – mit Liszts Bearbeitung von Beethovens „Eroica“ – für Levit ganz klar eine Symphonie für Piano und Pianisten – die mächtigen Akkorde, die für die Orchestertutti in die Tasten gebolzt werden, machen schon Spaß. Wie die ganzen virtuosen Extras, die Liszt zur Freude von Spieler und Zuhörer eingebaut hat – auch um zu Überspielen, dass manches, was ein Orchester kann, dem Klavier eben nicht möglich ist.

Unvergessliches Live-Erlebnis

Den Trauermarsch geht Levit angemessen langsam an, hält ihn durch kleine Rubati unter Spannung. Und die aufgipfelnde Schlusskurve ist für Orchester und auch in der Klavierfassung immer der Bringer. Das Publikum atmet unter den Masken auf – Riesenjubel, Standing Ovations und Dankbarkeit für zwei unvergessliche Live-Erlebnisse.

... und eine neue CD mit Stevenson

Da kündigt sich mal wieder eine kleine Sensation an: Igor Levit hat das wohl schwierigste Werk der Klavierliteratur eingespielt, Ronald Stevensons „Passacaglia on DSCH“ – das Stück, mit dem er in der Musikhochschule seinen Einstand als Piano-Professor gab, ein Eineinhalb-Stunden-Kraftakt, der in der gesamten Kompositionsgeschichte bis heute einmalig dasteht. Kombiniert ist das mit den Präludien von Schostakowitsch und unter dem Titel „On DSCH“ (Sony) zu einem Drei-CD-Album. Erscheinungstag ist der 10. September – mit umfangreichem Booklet. Und wer die Erstauflage erwirbt, bekommt das tolle Cover als Sticker.

Von Henning Queren