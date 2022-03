Igor Levit leitet Festival Heidelberger Frühling

Hannover

Der Pianist Igor Levit wird im kommenden Jahr Künstlerischer Leiter des Musikfestivals Heidelberger Frühling. Er teilt sich diese Aufgabe mit dem Festivalgründer und -intendanten Thorsten Schmidt. Mit der Zusammenarbeit, die zunächst auf fünf Jahren angelegt ist, wolle er die Weichen für die Zukunft des Festivals stellen, sagte Schmidt am Dienstag bei der Vorstellung des Programms der diesjährigen 25. Ausgabe.

Levit ist dem Festival seit elf Jahren sehr eng verbunden und gestaltet dort bereits eine eigene Reihe. „Hier wurde mir von Anfang an das Vertrauen geschenkt und die Sicherheit gegeben, das mich als Künstler hat wachsen lassen“, sagte er. „Anderen Musikerinnen und Musikern solche Chancen zu eröffnen, das gehört für mich zum Kern meiner neuen Aufgabe.“

Bereits am Donnerstag, 17. März, lädt Levit zu einem Benefiz-Hauskonzert unter dem Motto „No War“ ein. Gemeinsam mit Künstlern und Künstlerinnen aus der Ukraine und aus Russland wird er in seinem Wohnzimmer spielen und die Aufführung ins Internet übertragen. Ab 19 Uhr ist das Konzert auf Levits Twitter- und Instagram-Kanälen zu sehen. „Ein kurzer Moment Trost und Pause in diesen unruhigen Zeiten“, schreibt er dazu.

Während des erste Corona-Lockdowns hat Levit mehr als 50 Internet-Hauskonzerte aus seinem Wohnzimmer übertragen und damit ein großes Publikum erreicht.