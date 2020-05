Igor Levit und sein Klavier-Marathon

Hannover

20 Stunden jemandem am Smartphone dabei zuzusehen, wie er immer das gleiche kurze Klavierstück spielt. Zugegeben, das ist speziell. Hat aber gleichzeitig einen gewissen Reiz durch die Aura des Einmaligen.

Ein bisschen verrückt müssen beide schon sein. Der Zuschauer und der Pianist, der hier Igor Levit heißt. Der hat sich eins der absolut längsten Stücke vorgenommen, die Menschen für das Klavier erdacht haben – die „Vexastions“ von Erik Satie (1866–1925). „Quälereien“ heißt das übersetzt – auf französisch hört sich das allerdings freundlicher an.

Anzeige

Eine emotionale und körperliche Grenzerfahrung: Ohne große Umschweife geht es Punkt 14 Uhr los. Der Pianist spielt die Komposition durch, die auf ein Blatt Papier passt – und die muss zur Vollendungs des Werks 840 (!) mal wiederholt werden.

Weitere NP+ Artikel

Hat er es geschafft? Achtung Spoiler: Geschafft! Und sogar schneller als erwartet. Und so lief es ab:

Igor Levit sitzt in einem Studio. Der Klang ist wunderbar, räumlich, nuanciert – was für die musikalische Erfahrung außerordentlich wichtig ist. Das Ganze ist professionell aufbereitet, Langeweile kommt eigentlich nirgends auf, wenn man sich auf die variierenden Wiederholungen eingelassen hat.

Mehrere Kameras fangen das Spiel abwechslungsreich ein: Close-up von Händen, Gesicht, Fingern auf den Tasten, Totale aus verschiedenen Winkeln auch von oben – bei denen man sieht, wie sich langsam die abgespielten einzelnen Seiten auf dem Boden rund ums Klavier versammeln. Um immer wieder im Blickpunkt der Packen von Notenblättern, die noch der Interpretation harren. Geschätzte vier Telefonbücher übereinander.

Interpretation ist schon richtig. Denn jedes Stück klingt erstaunlicherweise anders – muss ja auch so sein, sonst könnte man es einmal aufnehmen und 839 mal hintereinander abspielen. Mal wird es regelrecht gestanzt oder gedonnert, mal gleiten die Finger federgleich über die Tasten, mal spielt Levit im Stehen, mal beugt er sich weit nach hinten, dann scheint er zu meditieren, stützt den Kopf mit einer Hand ab – und wirft dann wieder eins der durchnummerierten Blätter (gemogelt wird hier nicht) hinter sich auf den Boden. Und visiert den dicken Packen vor sich auf dem Flügel an, der so gar nicht weniger werden will – und es geht doch schon auf Mitternacht zu.

Erstaunlich, was Levit alles aus den paar Noten herausholt, mal klingt es, natürlich, wie Satie, mal wie Skrjabin, Schubert, Debussy, mal wie Virtuosenfutter von Liszt – oder mal rockt es ganz einfach und mal swingt es lässig, wenn Levit sich zurücklehnt und ein Bein über das andere schlägt und entfernt mit einer Hand die Tasten sanft antippt. Manchmal streckt er beide Arme aus, als wolle er den Nachhall des Klavierklangs umarmen. Was natürlich auch der Muskelentspannung dient.

Essen muss der Künstler, dienstbare Geister ergänzen den Teller mit frischem Obst, Datteln, einer Banane – und stellen einen nötigen Kaffee dazu. Unter dem Flügel stehen griffbereit einige Wasserflaschen.

Der Klavierhocker ist durch einen gepolsterten Drahtgeflechtsessel ersetzt – da muss man schon ein wenig hin- und herruckeln, damit sich die verkrampften Muskeln entspannen. Der Betrachter, der sich das Ganze auf einem Aeron-Chair ansieht, ist da klar im Vorteil.

Levit wippt nach links, nach rechts, beugt sich vor und zurück, stellt sich hin, stellt einen Fuß auf den Sessel, streckt die Arme nach hinten, motiviert sich immer wieder mit einem Blick auf die bereits gespielten Blätter. Gähnt, reibt sich durch Gesicht, drückt mit der Faust gegen den glänzenden Klavierlack – und spielt, und spielt und spielt ...

Nach sechs, sieben Stunden muss das Smartphone ans Ladegerät und sieht man Levit immer stärker die Qual an. Aber das ist im Dienst der Sache: „Diese Zeit, sie ist für uns Künstler brutal – körperlich, mental, emotional. Und deswegen, glaube ich, passt dieses Werk so gut: um die Aufmerksamkeit auf den Zustand zu richten, in dem wir uns befinden.“

Gegen elf ist Halbzeit: 420 mal ist das Stück gespielt worden. Und die gleiche Summe muss noch folgen. Der Marathon-Läufer schont jetzt seine Kräfte, fährt die Dynamik des Klavierspiels merklich zurück – es müssen noch um die neun Stunden folgen, wenn er dieses Tempo durchhält.

Okay, Mitternacht kommt unerbittlich, und der Haufen der Blätter scheint nicht abzunehmen. Beim Pianisten stellt sich sichtlich so etwas wie Trance ein. Der Blick geht ungerichtet in weite Fernen, den Notentext muss er schon lange nicht mehr sehen, das geht per Autopilot, die Blätter dienen nur noch dem Abzählen. Bisweilen ruht sich der Kopf ein wenig auf den Händen aus, die gleichwohl weiterspielen.

Da geht noch was. Zwei Uhr ist es immerhin – die Kamera fährt detailfreudig über die unzähligen Blätter, die schon am Boden liegen. Allmählich ist man als Zuhörer auch in einer anderen Dimension, die immergleiche Folge von Tönen beginnt hypnotisch zu werden. Ein starker Kaffee mit einem Schuss Whisky würde jetzt gut tun. Okay, dann nur ein Kaffee, es folgen ja noch zwei, drei hundert „Quälereien“ ...

Mit zunehmender Dauer muss sich der Noten-Boxer bisweilen in die Ringecke begeben – und kommt mit Espresso-Tässchen zurück ans Instrument. Danach gehts aber umso frischer weiter. Schon erstaunlich, wie Levit nach so vielen Stunden noch die Kraftreserven für die Fingermuskeln mobilisiert.

Müdigkeit? Das kennt jeder, der durchgemacht hat, irgendwann ist man drüber. Drei Uhr, vier Uhr, vom Biorhythmus her die wohl schwersten Stunden – der Künstler spielt jetzt öfter mit geschlossenen Augen, da darf das auch der Betrachter mal. Der Notenstapel wird langsam kleiner, um vier nimmt Levit sich den letzten Packen, jetzt gehts langsam in die Schlusskurve. Und allmählich wandelt sich das Konzert zum Exerzitium.

Und dann ist es vollbracht. Die menschliche Hand ist schon ein motorisches Wunder. Gegen halb sechs segelt das letzte Notenblatt zu Boden. Igor Levit schließt den Deckel über den Tasten, legt kurz seinen Kopf drauf, tritt kommentarlos aus dem Bild – und cut.

Das Ding mit Igor, das war schon groß. Wir sind fertig, der Pianist ist fertig. Allein, dass man dabei geblieben ist: Danach stellt sich immer, wie nach jedem Marathon – und wenn dann gerade auch noch die Sonne aufgeht – ein ziemliches Glücksgefühl ein. Das sind so Sachen, daran wird man sich erinnern.

Von Henning Queren