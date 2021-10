Hannover

Es war dann doch nur ein Marathon in Etappen: Alle fünf Beethoven-Klavierkonzerte hintereinanderweg, das wäre es gewesen zum Abschluss der Niedersächsischen Musiktage. Aber Corona ... So wurden daraus drei einzelne Konzerte, die trotzdem zu einem in jeder Hinsicht beglückenden Erlebnis wurden. Und den mittlerweile außerordentlichen Qualitätsanspruch der Musiktage unterstrichen.

Pianist Alexander Lonquich und das Münchner Kammerorchester (MKO) liefern ein zeitgemäßes Beethoven-Bild, jung, straff, dramatisch, transparent . Der Titel des Großprojekts ist insofern passend: „High Five Beethoven“. Und das Ganze bringt teils neue orchestrale Erfahrungen.

Bollernde Pauken

Was an der speziellen Besetzung liegt, das Orchester ist sehr handlich, keine üppige Streicherpracht, dafür bollernde Pauken, schnarrende Naturhörner – und weg mit dem Dirigenten. Den Part übernimmt der Pianist, der den Flügel ungewöhnlicherweise diagonal auf das Podest gestellt hat und mit dem Rücken zu den Streichern musiziert.

An den passenden Stellen erhebt sich Lonquich vom Klavierhocker, gibt kraftvoll die Einsätze und nimmt beim erstaunlich punktgenauen Start der Klavierpassagen den Schwung der Dirigierbewegung mit. Sicher kein Modell für den Konzertalltag. Denn das schafft man nur, wenn man ein perfekt eingestimmtes Ensemble um sich versammelt hat und sich aufeinander verlassen kann.

Muskeln und Sehnen

Schon bei den Eingangstakten des vierten Klavierkonzerts wird klar, dass philharmonische Weihe und romantischer Schummer hier nicht zu erwarten sind. Zügige Tempi, schlank im Klang, hier hört man die Muskeln und Sehnen ohne philharmonische Fettpölsterchen.

Das kommt gerade dem abschließenden fünften Klavierkonzert, dem „Emperor“, zugute: orchestrale Details und faszinierende Dialoge wie dem Zusammenspiel von Klavier und Bläsern, die mit den üblichen Sinfonieorchestern kaum zu realisieren sind – alles unterstützt durch die immer wieder überzeugende direkte Akustik des Großen Sendesaals.

Beethoven-Sound

Alexander Lonquich liefert vor allem in den Allegro-Teilen vorwärtsdrängendes, diesseitiges Klavierspiel mit einigem Risiko. Vielleicht ist das im Moment die überzeugendste Annäherung an den originalen Beethoven-Sound – wenn man auf das ursprüngliche Hammerklavier verzichtet. Dem sich Lonquich allerdings auf dem Steinway ziemlich annähert, hell im Klang, wenig Pedal, rau und zart.

Und da am Ende beim satten Applaus noch eine Zugabe her muss, wiederholt Alexander Lonquich schlicht noch einmal, was schon einige Stunden zuvor erklungen war, den Schlusssatz aus dem ersten Klavierkonzert – einmalig federnd, stark, energisch und entsprechend konturenscharf.

„Wir ziehen das Ding durch“

Es hat einfach geklappt. Das ist auch das Fazit von Musiktage-Intendant Anselm Cybinski, der sich bei seinem „erschöpften Team“ bedankt, das in jedem Landkreis auf die jeweils anderen Hygienevorschriften reagieren musste. Das Publikum habe sich, und das stellen alle Veranstalter fest, noch ein wenig zurückgehalten. Aber er freute sich vor allem über die „neue Normalität“, die solche Live-Abende wieder möglich macht.

Was auch der Geldgeber Sparkassenstiftung nachhaltig unterstützt, wie Stiftungsdirektor Johannes Janssen sagt. Nachdem im vergangenen Jahre die Musiktage abgesagt worden waren, war diesmal klar: „Wir ziehen das Ding durch.“ Gut so.

Und: Die nächsten Niedersächsischen Musiktage starten am 27.August 2022.

Von Henning Queren