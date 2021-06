Hannover

Das Gartentheater Herrenhausen erstrahlt in neuem Glanz. Und in altem. Ein Widerspruch? Keineswegs: Die um 1690 errichtete Spielstätte im Großen Garten hat in zwei Bauabschnitten ihre einstige Gestaltung zurückerhalten. Nun wurde das Ergebnis vorgestellt – und das Gartentheater ist, soviel vorab, zugleich lichter und kompakter, soll heißen einheitlicher geworden.

„Dieser weltweit einmalige Ort war früher mehr als ein Theater“, betont Ronald Clark, Direktor der Herrenhäuser Gärten. „Hier wurden Feste aller Art gefeiert.“ Die Zeiten von Kurfürst Ernst August und seiner Gattin Sophie waren allerdings zunehmend in Vergessenheit geraten, so wurde in den 1939er Jahren ein trennender Orchestergraben errichtet.

Viele freie Blickachsen

Der ist nun verschwunden, und Clark wird nicht müde, vom Rückbau dieser und anderer räumlichen Behinderungen in einer Spielstätte zu schwärmen, die nach seinen Worten zwischenzeitlich „eine Art Waldtheater“ geworden war: „Jetzt haben wir viel freiere Blickachsen.“ 38 Linden und insgesamt 400 Meter Hainbuchenhecken sind neu gepflanzt worden, wobei die Bäume einen kegelförmigen Schnitt bekamen – so sieht das Theater wesentlich luftiger aus.

Eine wichtige Neuerung stellt auch die Anordnung der Figuren dar. Die Balustrade der Kaskade am Ende der langgestreckten Bühne war seit rund 200 Jahren statuenfrei und glänzt jetzt wieder golden: Das entsprechend behandelte Quartett besteht aus drei Bronzerepliken und einer originalen Bleifigur. Weitere Figuren umrunden neuerdings den Zuschauerraum und bilden ein wesentliches Merkmal der Vereinheitlichung.

Internationaler Maßstab

Die Sanierung des Gartentheaters ist mit 500.000 Euro aus der Stadtkasse finanziert worden. Zusätzlich hat sich die Wenger-Stiftung für Denkmalpflege nachhaltig um die Aufarbeitung der Figuren gekümmert und dafür seit 2009 insgesamt knapp 480.000 Euro zur Verfügung gestellt: „Dieses Theater ist auch nach internationalem Maßstab von besonderer Bedeutung“, sagt Stiftungsvorstand Peter Königfeld.

Ist für die Einheimischen nun vielleicht sogar Zeit, von übergroßer Bescheidenheit Abschied zu nehmen? „Wir neigen in Hannover ja dazu, unser Licht unter den Scheffel zu stellen“, merkt Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf nicht zu Unrecht an und verweist auf das „güldene“ Ambiente vor Ort. Das natürlich gleichwohl nicht nur einer Elite zur Verfügung stehen soll, wie die aktuelle Auflage der „Sommernächte im Gartentheater“ vom 30. Juli bis 29. August sogleich beweist.

Programm mit „Fette Hupe“

Programmgestalterin Hannah Luttermann hat einen abwechslungsreichen Mix aus über 20 Veranstaltungen angerührt. Unter anderem gibt es einen Konzertabend mit Arden, June Cocó und „lilly among clouds“, ein neues Programm der Big Band „Fette Hupe“ und mehrere Poetry Slams. Natürlich spielt auch das Kino wieder eine Rolle, etwa mit dem Musical „Mary Poppins“, und besonders interessant verspricht ein Werkstattgespräch mit drei Drehbuchautorinnen zu werden, an dem unter anderem Franziska Stünkel teilnimmt – ihr neuer Spielfilm „Nahschuss“ mit Lars Eidinger und Devid Striesow wird im Anschluss gezeigt. Wieviele Plätze pro Veranstaltung zur Verfügung stehen, hängt von den jeweils gültigen Corona-Bestimmungen ab.

Das Programm der „Sommernächte“ ist unter www.hannover.de/Herrenhausen/Veranstaltungen einzusehen, dort gibt es auch Infos zum Kartenerwerb.

Das neu gestaltete Gartentheater ist ab sofort zu besichtigen, erstmals wieder bespielt wird es ab dem 26. Juni im Rahmen des „Kleinen Bühnen-Fests“.

Von Jörg Worat