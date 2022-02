Hannover

„Hinter jedem Auge ist das Versprechen von Regen“, so poetisch heißt die wunderbare Schau der Turnerpreisträgerin Helen Cammock in der Kestnergesellschaft, die gestern präsentiert wurde, zusammen mit zwei weiteren neuen Ausstellungen.

Es ist also was los in der Kestnergesellschaft, Direktor Adam Budak dreht voll auf und ist mit seiner Positionierung mitten im aktuellen Diskurs, es geht um Rassismus, Kolonialismus, Ökologie, freiwillige und erzwungene Migration, eine besondere Sicht auf die Welt.

Architektonisches Gesamtkunstwerk

Und das in künstlerisch hochveredelter Art und Weise. Von Agitation und Politkunst ist hier nirgendwo etwas zu merken. Das zeigt sich vor allem auch in der überaus eleganten Präsentation von Helen Cammock, die in der großen, oberen Halle ein architektonisches Gesamtkunstwerk aus Bühne, Laufsteg und Galerie hingestellt hat, british, stylisch, cool. „Wenn etwas nur politisch ist, dann ist mir das zu wenig“, sagt Helen Cammock.

Das ist erstmal eine sinnliche Erfahrung, wenn der Betrachter über die Konstruktion aus hellem Holz schreitet und über die asymmetrisch gehaltenen Sätze nachdenkt wie „This is not a love song“, oder darüber, ob er sich darin erinnern kann, wann er das letzte Mal nichts getan hat. Steht man in der Mitte auf der Präsentationsfläche und blickt nach oben, sieht man an der hohen Decke der Kuppelhalle den titelgebenden Satz, wo der Regen zu finden ist. Hier wird es während der Ausstellung noch Performances von Helen Cammock geben.

Sätze, Gedanken, Gedichte

Mit Sätzen, Gedanken und Gedichten arbeiten auch die Videos der hochprämierten Londoner Künstlerin, bewegte und bewegende Filmkunstwerke, für die man sich wirklich die Zeit nehmen sollte. Faszinierend, wie hier der unendliche Strom der Bilder in Beziehung zu einem ebensolchen aus Worten gesetzt wird – pure Poesie in einem überwältigenden Stream.

Der bisweilen auch heftig und heftig politisch werden kann. „Changing Room“ heißt die Videoarbeit von 2014, die dem Vater George Cammock gewidmet ist. Um schmerzhafte Erfahrungen von Rassismus geht es hier, um das N-Wort, das von der schwarzen Künstlerin hier ausgesprochen werden darf, weil sie den legendären Befreiungstheoretiker Frantz Fanon zitiert. In Erinnerung bleibt an diesem Tag aber auch ein schlichter Druck mit der Aussage. „Ich kann deine Klage hören“.

Gegen den Kolonialismus

Und wie eine große Klage, eine Anklage sind auch die Arbeiten von Mathieu Kleyebe Abonnenc. Er untersucht, so der Titel seiner Schau, „Die Musik von lebenden Landschaften“. Sein Thema ist der Kolonialismus, seine Spuren in der Gegenwart.

Kunst an der Fassade Die Ausstellungen laufen bis 22. Mai und werden heute mit einer Performance von Helen Cammock (ab 19 Uhr) eröffnet. Dazu gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Artist-Talks und Performances. Die will in die Stadt hinein wirken, dafür stehen zwei Projekte. Einmal die Kunstfassade, die ein Leuchtobjekt vom Leipziger Künstlerduo Famed bekommen hat. In der Nacht leuchtet unter dem Titel „Until the End of the Circle“ ein Wortspiel über wahr werdende Träume und Wirklichkeit werdende Ideen. Künstler Malte Taffner wird seinen Garten „A Fragment of Eden“ auf dem Goseriedeplatz weiter ausbauen. Als Satellit im Stadtbereich wird unter anderem ein „Insektenhotel“ aufgestellt.

Der in Französisch-Guyana geborene Biennale-Teilnehmer hat die afrikanischen Befreiungsbewegungen ins Zentrum seines Schaffens gestellt. Und zeigt, warum diese wichtig waren: „Für immer schwach und undankbar“ heißt eine schwarzweiße ziemlich direkte Fotoserie zur Sklaverei. Aber auch hier gilt: Die Inszenierung ist hochästhetisch, auf den Punkt genau ausgeleuchtet sind die scheinbaren kolonialen Artefakte – und imposant schon am Beginn: Der Betrachter wird erstmal durch ein mattschimmerndes Monstrum aus metallischen Orgelpfeifen beeindruckt.

Auf der Suche nach den Nashörnern: Der in Paris lebende Künstler Vittorio Santor stellt im Projektraum der Kestnergesellschaft aus. Quelle: Rainer Dröse

Santoro stellt Ionesco ins Zentrum

Den Projektraum besetzt eine Installation von Vittorio Santoro: Ein schlichter Stuhl ohne Sitzfläche, darüber ein Megafon, bei in kaltem Silber. Der Konzeptkünstler hat das absurde Theater, die „Rhinozerosse“ von Ionesco ins Zentrum gestellt. Und Manipulation und Macht – eine gerade in diesen Tagen unheilvolle Kombination.

Von Henning Queren