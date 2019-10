„Hashtag Unplugged“ in der Galerie für Fotografie

Hannover

Muss ein seltsames Gefühl sein, wenn man den Menschen, den man bisher nur bei Instagram sah, plötzlich live-haftig vor sich hat. Gewissermaßen unplugged.

Daraus hat der Fotograf Florian Müller eine Serie geschaffen, die in dieser Konsequenz noch keiner gewagt hat. „ Hashtags Unplugged“ (bis 24. November) heißt das aktuelle Projekt in der GAF.

Und dabei blickt man mit dem Fotografen in allerlei seltsame Lebensentwürfe. Wobei seltsam natürlich Auge des Betrachters liegt. Wie bei diesem Mädchen, dass von ihrer Familie in Belgien verstoßen wurde, weil sie Veganerin ist und per Instagram für die Rechte von Tieren kämpft. Oder der Blick auf den Pornodarsteller, der seine Rolle auch privat und erweitert per Instagram so lebte, dass er irgendwann allein da saß.

Insofern: „Mich hat vor allem interessiert, wie die Rückwirkung des Nutzens der sozialen Medien auf dem Menschen ist.“ Florian Müller ist dabei den entscheidenden Schritt weiter gegangen, hat Menschen bei Instagram ausgewählt, Kontakt gesucht, den teils über Jahre ausgebaut und die Instagrammer selbst zum Objekt seiner Fotografie gemacht. Und dabei den manchmal schönen, manchmal nicht so schönen Schein eindrucksvoll durchbrochen.

Die Präsentation leuchtet ein. Gezeigt wird jeweils in Farbe und groß ein Selfie – kommentiert, umrahmt, eingehegt, abgemildert und bisweilen verstärkt durch dokumentarisch anmutende Schwarzweiß-Fotos, die dann die Geschichten zur jeweiligen Selbstinszenierung erzählen Alles mit Einverständnis der Porträtierten. „die allerdings sehr unterschiedlich medienkompetent sind“.

Die Fotos entstehen vergleichsweise unspektakulär mit digitaler Spiegelreflex-Kamera und immerhin mit Festbrennweiten, das entschleunigt die Sache etwas.

Solche Fotoserien kosten Zeit und Geld, denn mit einfachen herunterladen, wie es bei vielen Kunstprojekten zum Thema Instagram passiert, ist es hier nicht getan. Man muss schon hinfahren, mehrfach – und wenn es bis nach Belgien (zu Veganerin) ist und manchmal auch kein Foto zustande kommt.

Oder nur unter größten Schwierigkeiten wie beim Trainsurfer, der seinen Kick auf dem Dach rasender Züge sucht. Oder bei dem Adrenalin-Junkie, der es besonders mag, in schwindelnder Höhe auf Windkrafttürmen herumzuturnen. Schon Mist, wenn man dann unter heftiger Höhenangst leidet wie Fotograf Florian Müller.

Da sieht man schon harte Dinge? „Stimmt, aber so abstrus ich manchmal die Lebensentwürfe von den Porträtierten finde, menschlich komme ich mit allen echt gut klar.“ Wenn es da in einer Geschichte von der Depression zur Religion geht, eine Frau ihre Verzweiflung durch Hare Krishna überwindet. Oder die Frau, die sich durch diverse Schönheitsoperation selbst optimiert und dabei fotografieren lässt.

Gab es mal Probleme dergestalt, dass man nicht mehr weitermachen wollte? „Hier eher nicht, ich hatte davor eine Serie zum Fetisch in Deutschland – da gab es Sachen, da bin sich nicht mehr mitgegangen.“

In der Galerie für Fotografie ( GAF) in der Eisfabrik.

Von Henning Queren