Hannovers umstrittene „Tosca“

Hannover

Diese Oper hier müsste eigentlich „Scarpia“ heißen. Und ist doch eine „Tosca“, die in der Staatsoper teils heftigste Buhs kassiert – eher ungewöhnlich, denn dieser Puccini-Reißer ist eigentlich eine sichere Bank – knallige Chorszenen, tolle Musik und dankbare Partien für alle Sänger.

Hier liegt es an der Regie – denn der junge russische Regisseur Vasily Barkhatov stellt den Grundschurken Scarpia absolut in den Mittelpunkt. Das ist schon mal in jeder Hinsicht interessant. Die Gesischichte, die hier erzählt werden soll, geht in einfachen Worten so: Scarpia ist als Kind von einem Priester missbraucht worden. Frühkindliche Gewalt, deshalb ist er böse. Er vergewaltigt. Reihenweise. Und will aus dem Leben scheiden, Mit einem inszenierten Suizid. Indem er Tosca dazu bringt, ihn zu erdolchen. Was er ihr später per DVD gesteht. Missbrauch in der Kirche, #MeToo. Reichlich Psycho.

So, das muss nun alles in die „Tosca“ inkorporiert werden. Und das geht eben nur mit einigen Verrenkungen. Da werden dann passagenweise stumme Texte neben die Musik projiziert, in denen Scarpia seine Untaten erklärt, da wird der Hirtenjunge mal eben zum Klosterschüler, dem sich ein Priester unbotmäßig nähert.

Vieles ist sogar gelungen, wenn man den ersten Akt nimmt – in dem Cavaradossi kein Maler, sondern ein Herrgottsschnitzer ist, der eher als Lauch daher kommt. So hat man ihn jedenfalls noch nicht inszeniert gehen. Hier herrscht eine strenge Theokratie mit Scarpia als einer lüsternen Mischung aus Großinquisitor und jungem Berlusconi.

Das Problem ist, dass wie so häufig bei vergleichsweise komplexen Folien, die über eine recht einfache Handlung gelegt werden, alles so nicht aufgeht. Wenn dann zu Beginn des folgende dritten Akts der bereits im zweiten Akt gemeuchelte und restlos tote Scarpia munter am Tisch sitzt. Okay, Rückblende, begriffen, trotzdem gewöhnungsbedürftig.

Irgendwann dreht es dann eben ab, weil die Schere zwischen der Erzählung des Regisseurs und der eigentlichen Opernhandlung immer größer wird. Wenn statt des eigentlich erschossenen Cavaradossi Scarpia auf dem Bühnenboden liegt, die Tosca ihn aber als Mario Cavaradossi ansingt – und nicht stirbt. Wie übrigens Cavaradossi auch nicht. Der sitzt im letzten Bild traurig auf der Bühne und betrachtet seine Schnitzerein.

Das Bühnenbild (Zinovy Margolin) zieht noch weitere (Bedeutung)ebenen ein, in dem Scarpias Machtzimmer immer wieder wie eine gottnahe Schaltzentrale über dem Ganzen waltet.

Was den Abend allerdings lohnend macht, ist aber dann auch genau das, was ihn so fragwürdig macht: Scarpia im Zentrum – den der US-Bariton Seth Carico mit wunderbar viriler Hingabe (auch stimmlich) verkörpert. Verführung pur, da kann man nachvollziehen, warum die Frauen ihm verfallen, vielleicht sogar ganz ohne Gewalt. Die Differenzierung (auch stimmlich) ist schon große Klasse, ohne aufgesetzte Dämonie, ganz aus dem Geist des Schauspiels und der Musik heraus.

Cavaradossi (Rodrigo Porras Garulo) hat es da auch von der Anlage seiner Rolle her schon schwerer. Man kann sich kaum vorstellen (auch stimmlich), warum Tosca ausgerechnet ihn liebt. Die „Vittoria“-Rufe und die „blitzenden Sterne“ verdienen eher das Prädikat zuverlässig.

Was von Liene Kinca als Tosca leicht überschritten wird. Ihr „Vissi d’arte“ kommt unangestrengt, berührt aber nicht wirklich. Soll es auch nicht, das passt in die Inszenierung.

Wobei das Orchester (unter Kevin John Edusei) zu den Aktivposten dieses Abends gehört – hier wird Puccini zu Recht zum klangsinnlich aufrauschenden Reißer. Die Begleitung der Sänger ist überlegen.

Und es gibt auch sehr viel zu sehen. Die Inszenierung ist überaus detailfreudig – das reicht von der Tupperbox für die hungrigen Schnitzer bis zum Backstage-Pass, den Cavardossi umgehängt bekommt, um Tosca singen zu hören.

Wenn man das alles vorher weiß, kann der Abend spannend werden. Leicht bekömmlich war die Vorgängerin, Hannovers Stasi-“Tosca“ noch aus der Klügl-Zeit schließlich auch nicht. Puccini-Power: Musikalisch lohnt die neue „Tosca“ auf jeden Fall.

Von Henning Queren