Hannover

Das Schauspiel Hannover ist ​in diesem Jahr beim Berliner Theatertreffen dabei. Eine Jury nominierte am Donnerstag die Produktion „Ein Mann seiner Klasse“. Regisseur Lukas Holzhausen, der zugleich als Schauspieler in Hannover engagiert ist, hatte den gleichnamigen Debütroman von Christian Baron im Oktober als Uraufführung auf die Bühne des Ballhof Zwei gebracht.

Jury wählt aus 540 Stücken aus

Das Berliner Theatertreffen präsentiert alljährlich die zehn „bemerkenswertesten Inszenierungen“ der Saison im Mai bei einem Festival in der Hauptstadt. Die Auswahl getroffen hat eine Jury diesmal aus 540 Inszenierungen in 63 Städten im deutschsprachigen Raum. Für Hannovers Schauspiel-Intendantin Sonja Anders ist eine Einladung zum Theatertreffen „die Auszeichnung schlechthin im Theaterbereich“: „Es ist wie ein Oscar“, sagte sie nach der Verkündung.

Einladung auch für den Mühlheimer Dramatikerpreis

Für das hannoversche Schauspiel ist es bereits die zweite wichtige überregionale Auszeichnung in dieser Woche: Am Mittwoch wurde bekannt, dass Teresa Doplers Stück „Monte Rosa“ für den Mülheimer Dramatikerpreis nominiert ist. Das Stück wird ebenfalls im Mai in der Produktion der deutschen Erstaufführung beim Wettbewerb an der Ruhr präsentiert – in der Regie von Matthias Rippert, die im Januar im Schauspielhaus Premiere hatte.

Besonders freut sich die Intendantin natürlich, dass die jetzt ausgezeichneten Produktionen auch beim hannoverschen Publikum besonders gut angekommen seien. „Beide Stücke sind echte Renner“, sagt sie und fühlt sich doppelt darin bestätigt, eben nicht nur Klassiker und bewährte Stücke zu zeigen: „Wir können gerade mit neuen Stoffen unser Publikum und Jurys überzeugen.“

Die beiden prestigeträchtigen Einladungen bringen dem Schauspiel nun vor allem auch stärkere überregionale Beachtung, ist sich Anders sicher: „Das Haus steigt damit im nationalen Ranking auf“, sagt sie. „Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie haben wir es irgendwie geschafft, wahrgenommen zu werden mit unserer Dramaturgie und unseren Erzählweisen“, so die Intendantin, die ihr Amt in Hannover im Herbst 2019 angetreten hat. „Für mich bedeutet die Entscheidung sehr viel.“

