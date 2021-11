Hannover

Der Kunstverein muss eine neue Direktorin finden – oder einen Direktor. Kathleen Rahn, die erfolgreiche Direktorin seit sieben Jahren, zieht es zu höheren Weihen – sie wird Direktorin des Marta Herford.

Und das ist schon eine richtig gute Adresse in Sachen zeitgenössischer Kunst: tolle Sammlung, internationales Renommee, bedeutende Vorgänger (unter anderem Documenta-Legende Jan Hoet) – und vor allem ein sensationelles Gebäude, entworfen von Stararchitekt Frank Gehry.

Das Budget ist größer

„Klar freue ich mich“, so Kathleen Rahn, die im Moment in Stuttgart in einer Jury für einen Kunstpreis sitzt. „Mich reizt es, endlich mal mit einer richtigen Sammlung zu arbeiten.“ Und dass sie ein größeres Budget und ein erweitertes Team mit eigenem Geschäftsführer (kommt von Hamburg Kampnagel) hat, ist nun auch nicht zu verachten.

Ein wenig traurig ist sie natürlich schon, weil die Zusammenarbeit mit Opernintendantin Laura Berman und Schauspielintendanten Sonja Anders so gut angelaufen war.

Weggang zum Frühjahr?

Wie geht es weiter? Das weiß noch keiner so genau. Klar ist, dass Herford „so schnell wie möglich“ die Zusammenarbeit mit Kathleen Rahn starten will. Zum Jahresende ist das allerdings kaum machbar, die scheidende Kunstvereinsdirektorin hat noch zu viele Verpflichtungen in Hannover. Das Frühjahr ist deshalb wahrscheinlich.

Die Entscheidung war erst vor zwei Tagen gefallen, Rahn und Herford stehen noch mitten in Verhandlungen.

Sieben Jahre Hannover

Fünf Jahre lief der reguläre Vertrag von Kathleen Rahn, für zwei Jahre wurde gleichsam per Handschlag durch die damalige Kunstvereinsvorsitzende Ellen Lorenz verlängert.

Kathleen Rahn war nicht angesprochen worden. Die Direktorensuche in Herford war eine Ausschreibung – das heißt, dass sich der Bewerber aktiv melden musste. Was dann schon auf eine gewisse Unzufriedenheit mit der derzeitigen Lage hindeutet.

Kathleen Rahn weist das nicht zurück. „Die Kunst und Kultur in Nordrhein-Westfallen hat einfach ein ganz anderes Commitment im Land“, so die Kunstvereinsdirektorin. Das sei eben mit Niedersachsen nicht vergleichbar. Wenn man nur den Film zu „75 Jahre Niedersachsen“ nehme: „Die Oper und ein bisschen Herrenhausen, da hat das Land doch mehr.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Kunstverein muss suchen

Auf jeden Fall hat Herford das Marta, das Museum ist mangels Konkurrenz die herausragende Kulturinstitution der Stadt. Herford ist zwar kleiner als Hannover, in der Stadt hat die Kunst aber einen viel höheren Stellenwert.

Und nun muss der Kunstverein suchen. Wobei diese Adresse in Hannover sehr begehrt ist, denn ganz viele der ehemaligen Kunstvereinsdirektoren sind nach einer guten Zeit in Hannover auf Direktorenstühlen bedeutender Häuser gelandet wie Eckhard Schneider (Kunsthaus Bregenz), Stephan Berg (Intendant des Kunstmuseums Bonn), René Zechlin (Wilhelm-Hack-Museum). Hannover als Durchlauferhitzer für große Talente, damit muss man leben, das ist aber auch nicht schlecht, weil die Leute eben schon in ihrer Hannover-Zeit gute Sachen machen.

„Qualitätsbeweis für den Kunstverein“

Das sieht auch die Kunstvereinsvorsitzende Silke Sommer so. „Der Aufstieg von Kathleen Rahn ist auch ein Qualitätsbeweis für den Kunstverein.“ Einen geeigneten Nachfolger oder eine geeignete Nachfolgerin zu finden, dürfte angesichts des Renommees des Kunstvereins gelingen.

Unklar ist allerdings noch das weitere Vorgehen. Der Vorstand ist durch die Personalie auch nachhaltig überrascht worden. Ob man sich zu einer Ausschreibung entschließt oder eine Kommission bildet, die geeignete Kandidaten sucht und anspricht, muss erst entschieden werden.

Klar ist, so Silke Sommer: „Die Persönlichkeit des Direktor oder der Direktorin prägt den Kunstverein.“

Von Henning Queren