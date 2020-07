Hannover

Es gibt in einem normalen Jahr gar nicht wenige Tage, an denen am Schwarzen Bären aus jeder Richtung Musik kommt: In Capitol und Lux spielen Bands, im Bronco’s füllt sich die nächtliche Tanzfläche, im Kulturpalast gibt es Jazz von Musikhochschulabsolventen. Seit März ist es hier still – die Konzertbranche mit ihren kleinen Klubs und Festivals wurde von der Corona-Krise mit am härtesten getroffen.

„Die Klubs waren die ersten, die zumachten“, sagt Eva Viehoff, kulturpolitische Sprecherin der Grünen, „und sie werden die letzten sein, die wieder aufmachen“. Mit Gunnar Geßner vom Verein KlubNetz spricht Viehoff im Kulturpalast über einen Antrag ihrer Partei, der den kleinen Klubs und Festivals strukturell helfen soll. Direkt nach der Sommerpause wird dieser im Landtag vorgelegt.

Klubs sollen Kulturstätten werden

Kurzfristig sind finanzielle Förderungen angedacht, langfristig möchte die Partei Musikklubs planungsrechtlich von Vergnügungs- zu Kulturstätten machen – eine wichtige Differenzierung, denn bisher müssen Klubs mit hohen Auflagen fertig werden, die vor allem Neueröffnungen erschweren. Die Folge, so Geßner: „Wenn ein Klub erst einmal weg ist, bleibt er auch weg.“ Und mit jeder Bühne verschwindet ein Auftrittsort für soloselbstständige Musiker und Künstler.

Realer Tourismus- und Wirtschaftsfaktor

In Großstädten ist die Klublandschaft somit ein realer Tourismus- und Wirtschaftsfaktor – ein Grund, weshalb in Berlin unkomplizierte Soforthilfe gewährt wurde. In Niedersachsen drohe dagegen eher die kulturelle Verödung einzelner Regionen. „Wir sehen Klubs als Teil von Kultur und Kunst“, sagt Viehoff. Ihre Grünen schlagen langfristige Förderungen vor, die nach Corona in Lärmschutz, Energieeffizienz und Belüftung investiert werden können.

Der Antrag kommt für viele Läden und Projekte um kurz vor Zwölf. „Bis jetzt ist es noch nicht die große Katastrophe“, sagt Geßner. Finanzielle Nothilfen gab es für Klubs bereits auf lokaler, landes- und bundesweiter Ebene. Doch Fixkosten und Konzertausfälle ( Geßner spricht von über 1000 alleine in den 33 Häusern des KlubNetz) müssen noch mindestens bis 2021 kompensiert werden.

Klub-Sterben bahnt sich an

Ein Klub-Sterben bahnt sich an, mit realen Konsequenzen für die Vielfaltsgesellschaft, wie Geßner auch mit Blick auf junge, regionale Veranstaltungen wie das „Snntg“ und das „Fuchsbau-Festival“ betont. Subkulturen wie die Queer Community finden hier und in Klubs traditionell zusammen, der kulturelle Wert für den Querschnitt der Gesellschaft ist ebenso unbestreitbar.

„Man merkt, wie es ohne Klubräume in der Gesellschaft kribbelt“, sagt Geßner. Bildschirmkultur konnte die Schließungen kurzzeitig auffangen, mittlerweile entlädt sich die hannoversche Feierlust in unkontrollierten Freiluft-Partys in Linden. „Ohne Klubs merkt man schnell“, sagt Geßner zum Schluss, „das ist nicht das wahre Leben“.

Von Lilean Buhl