Hannover

Vor dieser Bande muss man keine Angst haben, die will nur Gutes: Kultur. Und die Kulturbande hat zusammen mit der Stadt das Open-Air-Projekt „Kommraus – die Sommerbühne“ im Ricklinger Bad aufgelegt (23. Juli bis 5. September).

In der Kulturbande haben sich Kulturzentren Faust und Pavillon, Indiego und Café Glocksee, Béi Chéz Heinz und Musikzentrum zusammengefunden.

Pralles Programm

Das Programm ist prall: Den Auftakt macht am 23. Juli das Duo Zugezogen Maskulin, am nächsten Abend rocken Massendefekt. Noch dabei sind unter anderem The Intersphere, Yemen Blues, Audiolith Fest, The Notwist, Thundermother, Lugatti & 9ine, Cashmiri, The Intersphere, Kapelle Petra, Die toten Crackhuren im Kofferraum, The Hirsch Effekt, Antilopen Gang, und, und, und ... Den Abschluss des beeindruckenden Line-ups macht am 3. September GHØSTKID.

Auch die Kulturwiese, die im vergangenen Jahr erstmalig auf der Faust-Wiese stattgefunden hat, findet ihren Platz – diesmal mit Seeblick. Viele Konzerte, Workshops und gesellschaftspolitische Diskussionen erwarten dort die Besucherinnen und Besucher. Am genauen Programm wird noch gearbeitet.

Konzerte als Teil der Ausbildung

Kulturdezernentin Konstanze Beckedorf ist begeistert: „Wir als Unesco City Of Music begleiten und unterstützen diese enge Kooperation sehr intensiv. Denn mit einem solchen Festival bieten wir ein hochwertiges, junges und vielfältiges Programm.“

Und gleichzeitig dient das alles der Ausbildung. 33 Veranstaltungskaufleute und -technikerinnen und -techniker, die sich noch in der Ausbildung befinden, und 17 ausgebildete Fachkräfte kümmern sich um das komplette Festival – von der ersten Konzeption über die Ausgestaltung des Programms bis zur reibungslosen Umsetzung.

Kulturstiftung des Bundes fördert

Dieses besondere Konzept wird durch die Kulturstiftung des Bundes im Rahmen von „Neu Start Kultur“ mit 195.000 Euro gefördert. Das Kulturbüro beteiligt sich mit 25.000 Euro, der Fachbereich Sport, Bäder und Eventmanagement ebenso mit 25.000 Euro, und er stellt zudem die Fläche im Ricklinger Bad zur Verfügung.

Der Ort könnte kaum besser sein. Dieses paradiesisch am Waldrand gelegene Freibad hat einen direkten Zugang zu einem der Ricklinger Kiesteiche und bietet für ein besonderes Kulturformat eine besondere Kulisse.

Der Jazz Club ist auch dabei

Die Kulturbande-Bühne steht auch anderen zur Verfügung: Neben der Jazz Musiker Initiative (JMI) und dem Jazz Club werden hier auch das SNNTG- und das MoynMoyn-Festival sowie WorldWide Wo+men in Concert Veranstaltungen anbieten.

www.kommraus-hannover.de

Von Henning Queren