Hannover

„Antonio“: Das ist ein knackiger Name für ein Musikprogramm, der jedoch auf den ersten Blick unangebracht flapsig wirken könnte. Respektlosigkeit hatte das norddeutsche Barockensemble „la festa musicale“ allerdings bei der Wahl dieses Titels ganz gewiss nicht im Sinn – beim Konzert in der Markuskirche erwies sich, dass drei Komponisten mehr Gemeinsamkeiten haben können als den Vornamen.

Raritäten und exzentrische Momente

Zum Beispiel die venezianischen Wurzeln, in etwa die Lebensdaten (zwischen 1667 und 1741), vielleicht sogar einen Lehrer (Giovanni Legrenzi). Der Bekanntheitsgrad unterscheidet sich allerdings beträchtlich: Über Vivaldi braucht man diesbezüglich nicht zu diskutieren, die Herren Lotti und vor allem Caldara sind weit weniger im allgemeinen Bewusstsein verwurzelt. Was dazu führte, dass „la festa musicale“ mit einigen Raritäten aufwarten konnte, die wohl schon lange keine Aufführung mehr erlebt haben.

Es erwies sich einmal mehr, dass mangelnde Popularität nicht zwingend für einen entsprechenden Qualitätsverlust sprechen muss. Klar bohrte sich gleich zum Auftakt der Kopfsatz von Vivaldis Concerto RV 157 ohrwurmmäßig fest, aber Lottis Kompositionen für Countertenor und Streicher wirkten in ihrer Vielschichtigkeit nicht minder reizvoll, und die orchestralen Oratorium-Introduktionen von Caldara bargen überraschende, zuweilen gar etwas exzentrische Momente.

Lesen Sie hier: „Bach Brandenburg Boulez“ im Galeriegebäude Herrenhausen

Mit viel Rhythmus-Gefühl

All das muss natürlich auch zum Vorschein gebracht werden, und „la festa musicale“ sind mit durchdachter Phrasierung, viel Rhythmus-Gefühl und Sinn für effektvolle Dynamik jenseits jeglichen Selbstzwecks die richtigen Interpreten dafür. Countertenor Alex Potter bewegte sich auf gleichem Niveau: Das klang unangestrengt, abwechslungsreich und pointiert, wenn etwa die „flamma“ in Lottis „Aurae lenes“ für einen Moment tatsächlich in der Stimme aufzuflackern schien. In Vivaldis abschließendem „Nisi Dominus“ flossen alle Qualitäten zusammen.

Mit sehr spitzem Ohr konnte man an diesem Abend vielleicht die eine oder andere etwas unrunde Passage entdecken. Der heftige Applaus und die Bravos waren gleichwohl verdient und wurden mit zwei Zugaben quittiert: einem, so die Ansage, „Schlager aus dem 18. Jahrhundert“ von Lotti und einem mit leicht dahingetupfter Pizzicato-Power unterlegtem Caldara-Häppchen.

Lesen Sie hier: Der Knabenchor Hannover begeistert im Galeriegebäude Herrenhausen

Lockere Ansagen

Apropos Ansage: Die dazwischen gestreuten Erläuterungen kamen angenehm locker daher, nur zum Auftakt hatte Cellist Christoph Harer eine höchst ernsthafte Selbstreflexion der Interpreten zu verkünden – ob es nicht „ganz schön abgehoben“ sei, sich in diesen Zeiten mit musikalischen Feinheiten zu beschäftigen? Wenn damit, so das Resümee, allerdings tatsächlich der Glaube an das Gute in der Welt gestärkt werden könnte, lohnen sich solche Bemühungen wohl doch.

Von Jörg Worat