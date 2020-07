Hannover

Als Terry Hoax die Autokultur auf dem Schützenplatz Anfang Mai mit eröffneten, waren die Autokonzerte für Fans und Band noch in der Experimentierphase, die Stimmung eine Mischung aus Euphorie und Ungewissheit.

Fast am Ende dieses besonderen hannoverschen Konzertsommers 2020 sind 200 Autos für eine zweite Runde Terry Hoax da: Die Besuchsrituale sind mittlerweile eingespielt und auch die Band hat nun doch ein bisschen Ehrfurcht vor dem Autokonzert verloren – der Reprise-Abend bietet drei Stunden frische Rock-Unterhaltung.

Für die erste Stunde sind The Esprits aus Braunschweig da. Das vierköpfige Outfit hat karierte Westen, warmes Licht und Mikros mit Holzverkleidung dabei, der Balmoral-Look trifft Nullerjahre-Indie von der Insel mit musikalischen Verweisen auf Arctic Monkeys und Konsorten.

Die knackigen Drei-Minuten-Songs, temporeich und mit Power-Riffs, bekommen lauten Hup-Beifall, „es klingt ein bisschen wie bei der WM 2010“, sagt Sänger Roman Ritter. „Panthera“ und der groovige Closer „Unique“ sind Anheizer-Material, was sich mit dem Sound der Headliner gut ergänzt – der Schützenplatz ist in bester Stimmung, als The Esprits den Staffelstab weitergeben.

Terry Hoax-Sänger Oliver Perau geht direkt auf Kontakt mit den Autos, besucht Superfans in der ersten Reihe, setzt sich ein Verkehrshütchen auf den Kopf.

„Wir sind ja schon alte Hasen beim Autokonzert“, witzelt er, unten sieht Perau Sehnsucht und Freude durch 200 Windschutzscheiben. Zu „Inbetween“ geht die Lichtshow schonmal in die Vollen – durch den späteren Beginn ist diese zweite Show dunkler, Setlist und auch alles andere haben Terry Hoax aber beibehalten, aus dem Videomaterial soll eine Live-DVD entstehen.

Ein Ostseekreuzfahrt-Festival im September hat die Band bereits abgeschrieben, für das traditionelle Weihnachtskonzert im Capitol hoffe man zumindest noch. „Vergesst uns nicht“, fleht Perau, sollte das Wiedersehen erst 2021 folgen. „Live All“ ist jetzt, wo die Corona-Dürre zur Normalität geworden ist, eine Durchhalte-hymne – zum langen Gitarrenjam von Marcus Wichary und Jens Gallmeyer singen Rock-Fans in den 200 Auto in hörbarer Vorfreude auf gemeinsame Konzert-Zeiten.

Das Depeche Mode-Cover „Policy of Truth“ und der Sommerjob-Popsong „Hot Heyday“ gewinnen an der aufwändigen Videoproduk-tion, Bassist Kai Schiering und Drummer Hachy Hachmeister rocken sich zum Finish an, während das Strobo geht. Den Headshaker „Grasshopper“ lässt Perau von einem weißen Golf in Reihe Eins per Hupe anzählen.

Am Ende, es ist schon kurz nach 23 Uhr, könnten sich alle Fans zu „Touch the Sky“ in den Armen liegen – Hannover singt „friends forever“, durch dick und dünn mit Terry Hoax.

