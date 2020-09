Hannover

Ein Jahr ganz ohne „ Tanztheater International“? Diesen Triumph wollte Festivalleiterin Christiane Winter dem Virus nicht gönnen. Also organisierte sie eine rund einstündige „ Hannover Edition“ mit Produktionen, die vor Ort greifbar waren. Eine zusätzlich geplante Nachmittagsveranstaltung wurde zugunsten eines dritten Tanzabends am Montag abgesagt, der ebenso schnell ausverkauft war wie die beiden anderen. Der Richtwert bei der zugelassenen Besucherzahl in der Orangerie betrug 70.

„ZERO“ aus der Eisfabrik

Hannover hin oder her, international ging‘s trotzdem zu. So präsentierten die Japanerinnen Minako Seki und Yumiko Yoshioka zum Auftakt einen Ausschnitt aus der eigenen Choreographie „Zero“, die am 19. September bei Commedia Futura in der Eisfabrik Premiere haben wird. Dort beschäftigt sich Regisseur Wolfgang A. Piontek schon lange mit Butoh-Tanz, der nicht unbedingt den Regeln westlich geprägter Logik gehorcht. So muss man hier mit ungewöhnlichen Formen von Bewegung und Dynamik rechnen – zudem mutet es in heutigen Zeiten besonders eigenartig an, wenn da zwei Tänzerinnen nicht nur wenig Platz haben, sondern sich ausgiebig derart nahe kommen, dass sie einen einzigen Körper zu bilden scheinen.

Felix Landerers „Cheer“

Das Problem bei Ausschnitten ist, dass sie ohne den Gesamtzusammenhang eine gewisse Beliebigkeit entwickeln können. Das traf noch mehr auf Felix Landerers „Cheer“ zu, das bislang nur als Stream zu sehen gewesen war. So ästhetisch es wirkte, wie sich da Anila Mazhari und Aurélie Robichon umkreisten, die Intention blieb recht unklar.

Der Rest des Abends gehörte Produktionen des Staatsballetts, die ihr Hannover-Debüt durchweg Anfang Juli im Herrenhäuser Gartentheater erlebt hatten. Das Solo „Tué“ von Ballettdirektor Marco Goecke tanzte diesmal allerdings Ana Paula Camargo statt Giada Zanotti: eine hochkonzentrierte Angelegenheit mit allerlei Goecke-Typischem wie dem Händeflattern, den ausführlichen Rückenansichten und dem Verzicht auf Bodenfiguren – dazu kamen raffiniert eingestreute Spurenelemente von Pathos, die ausgezeichnet zur eingespielten Musik der Chansonette Barbara passten.

Subtiles von Michèle Seydoux

Auch etliche Ensemblemitglieder des hannoverschen Balletts betätigen sich choreographisch. Giovanni Visone etwa behandelt in „The Waters And The Bubbles Too“ das Spannungsfeld zwischen Individualität und Anpassung inklusive Kostümwechsel auf offener Bühne. Und zum Abschluss schnürte Francisco Baños Diaz (3. Preis beim diesjährigen Internationalen Choreographenwettbewerb) einen Power-Pack: Sein Quintett schien bei „I‘ll Do The Talking“ streckenweise nachgerade unter Strom zu stehen.

Den Höhepunkt des Abends aber bildete Michèle Seydoux‘ „Betweeness“, von ihr selbst zusammen mit Davide Sioni getanzt. Wie hier Bewegungen teils synchron gesetzt sind, teils auseinanderdriften, wie sich Berührungen anbahnen und doch nicht stattfinden, ist eine ganz eigene Welt – subtiler geht‘s nicht.

Von Jörg Wort