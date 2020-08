Hannover

Sie sind nicht in den Berggarten gekommen, die Außerirdischen. Das ist ein bisschen schade, hat Karlheinz Stockhausen seine große Komposition „Sternklang“ doch ausdrücklich „bestimmt für die Vorbereitung auf Wesen von anderen Sternen und ihre Ankunft“. Vielleicht haben die Aliens aber auch einfach keine Karten mehr bekommen. Die auf 500 Besucher angelegte Veranstaltung in Herrenhausen war schon frühzeitig ausverkauft.

Eine „ Parkmusik“, ein Wandelkonzert der speziellen Art. „Sternklang“ ist schon vor 50 Jahren entstanden, hat aber nur sehr selten Aufführungen erlebt, etwa während der Münchner Olympiade. Der Aufwand ist erheblich und eine detaillierte Beschreibung des Werks würde den Rahmen sprengen. Jedenfalls wartete eine spannende Reise auf die Gäste, die sich zu Beginn einen Papphocker schnappen konnten und mit Taschenlampe, Wasserflasche und Brezel ausgestattet wurden.

Stockhausen hat konkrete Vorgaben gemacht, den Interpreten aber auch Freiheiten gelassen. So muss es fünf Gruppen von je vier Musikern geben, die Besetzung bleibt indes offen, sofern eine gewisse Anzahl von Gesangsstimmen gewährleistet ist. Also fand sich beim Rhododendronhain ein Quartett aus Sopran, Tenor, Viola und Posaune ein, während am Wasserlauf direkt neben Sonnenhut und Pfennigkraut Sopran, Saxofon, E-Gitarre und Cello zugange waren. Die Aufgaben teilten sich die „Birmingham Contemporary Music Group“ und „Das Neue Ensemble“ aus Hannover, Stephan Meier ist künstlerischer Leiter beider Gruppen.

Wer durch den Garten wanderte, stieß auf weitere Akteure. Etwa auf die zugleich an- und abwesenden „Nordic Voices“: Da in Norwegen kurzfristig neue Regelungen für Auslandsreisen in Kraft getreten waren, hatte das Gesangsquartett zurückkehren müssen und konnte schließlich nur per Videoschaltung aus Oslo mitwirken.

Zu deren Aufgaben gehörte es, Sternbilder in Klänge umzusetzen, als seien es Notationen. Wie dem im Detail auch sei, der Abend hatte seine magischen Momente. Der Sound war überwiegend dezent mit einzelnen kräftigen Zuspitzungen, und immer wieder betörten die musikalischen Echos, wenn die Interpreten aus den entferntesten Ecken aufeinander reagierten. Zuweilen huschten „Klangläufer“ singend oder spielend am Publikum vorbei, begleitet von Fackelträgern mit elektrisch beleuchteten Stäben, und trugen einzelne Klangmodule von einer Gruppe zur anderen weiter. Und Feuerwerksraketen gab‘s zwischendurch auch.

Ebenso wie anfängliches Geknatter von Hubschraubern, die eigentlich eher nicht zur Komposition gehören. Und nicht alle Besucher mochten sich an einen Wunsch Stockhausens halten, der da lautete: „Auch müssen die Musiker die Obertöne der gespielten und gesungenen Klänge kontrollieren können, da diese genau vorgeschrieben sind. Wir bitten daher die zuhörenden Teilnehmer, den Musikern die nötige Stille zu gewähren.“ Ein kleines Manko: Als die Veranstaltung die angekündigte Dauer von 150 Minuten spürbar zu überziehen begann, wurde es doch anstrengend. Dafür waren passenderweise die Sterne am Himmel besonders klar zu sehen.

Jörg Worat