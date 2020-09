Hannover

Beim letzten Zinnober war sie mit ihrer „MetaCopy – Zentrale für Künstlerpublikationen Hannover“ dabei. Die Bildhauerin und Konzeptkünstlerin Isabel Nuño de Buen erhält den Sprengel Preis für Bildendes Kunst 2021 (mit 25.000 Euro dotiert).

Die hochkarätig besetzte Jury würdige ihre „eigenwillige Position als Bildhauerin, die verschiedene Kulturen, Medien und Techniken in subtilen, zeichenhaften und skulpturalen Interventionen vereint“.

Arbeit mit historischen Wandteppichen

Zudem überzeugte die Jury ihr Reisekonzept: Im Rahmen ihres Stipendiums plant Isabel Nuño de Buen eine Reise durch Spanien und Frankreich, um dort historische Wandteppiche zu besichtigen und die eigene Arbeit in der unmittelbaren Auseinandersetzung mit diesen beeindruckenden Werken weiter zu entwickeln.

Im Kunstverein, dessen Preisträgerin sie schon ist, war sie mit einer großen Ausstellung im Sommer vertreten. Die Skulpturen wirkten geradezu klassisch. Aus Papiermaschee gearbeitet war eine vielteilige Bodeninstallation, die teils auch die Anmutung von Betonguss hatte – das Ganze wirkte auf fremde Weise mediterran, ebenso organisch wie architektonisch, erinnerte an den Formenkanon von Zellstrukturen oder auch von kosmischen Konstellationen: „Mich fasziniert, das Große und Kleine gleichzeitig zu sehen“, so die Meisterschülerin von Bogomir Ecker.

In Braunschweig studiert

Isabel Nuño de Buen wurde 1985 in Mexico City geboren und schloss 2014 ihr Studium an der HBK Braunschweig. Sie lebt in Hannover. 2015 erhielt sie das Jahresstipendium des Landes Niedersachsen.

Der durch den Reiseteil neu konzipierte Sprengel Preis wird seit 1991 von der Niedersächsischen Sparkassenstiftung und dem Kulturministerium in Kooperation mit dem Sprengel Museum vergeben – und ist mit dem Reisestipendium „ Niedersachsen in Europa“ verknüpft – dafür ist die Hälfte der Preissumme vorgesehen. Im Anschluss an den Auslandsaufenthalt wird im November 2021 verliehen – verbunden mit einer Einzelausstellung im Sprengel Museum.

Von Henning Queren