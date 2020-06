Hannover

Bei den „Ensemblenights“ im Theaterhof gestalten die Schauspielerinnen das Programm: Ungezwungen, mit Improvisationen, Gesang und persönlichen Vignetten. Bei Sekt und Erdnussflips sehen die Besucher am sommerlich-lauen Abend ein Dramolett von Pia Kröll, begleiten das Ensemble in eine Anekdotenrunde mit Musik – und tatsächlich sind die Teile des zweistündigen Abends am besten, denen man ansieht, dass sich auf sie vorbereitet wurde.

Zuerst Krölls „Feinde finden“, was abrupt aus der Anmoderation durchstartet. Bernhard Conrad kommt übers Dach von rechts, Caroline Junghanns über den Zaun von links – der ganze Hof wird durch ihr Spiel komprimiert, bis beide zum Schluss verschlungen auf der kleinen Bühne stehen (da sie aus demselben Haushalt kommen, ist das auch erlaubt). Das Stück ist ein immer schneller werdender, ständiger Rollentausch, in dem ein „Jérome“ und „seine Chefin“ assoziativ den Begriff der Feindschaft aushandeln. Zum Schluss scheinen die Figuren zusammenzuschmelzen – wo es eben noch um Frankreich und Deutschland in vergangenen Kriegen ging, suchen die Charaktere ihre Feinde schließlich in sich selbst.

Nach einer kurzen Umbaupause trägt Hajo Tuschy Lou Reeds „Perfect Day“ vor, auf Deutsch übersetzt und wie ein Prosagedicht. Nachdem der Schauspieler erzählt, dass er seinem zweijährigen Sohn den Song nächtlich zum Einschlafen singt und die Zeilen der „Heroin-Hymne“ dabei analysiert, hören wir Reeds Hit gemeinsam.

Ab da mäandert der Plauder-Abend auf sein Ende. Dass die Songs teils tiefste persönliche Bedeutung haben, betont das Ensemble stets – mehr als eine Brücke zu einzelnen Gästen kann es mithilfe der Musik aber nicht bauen.

Von Lilean Buhl