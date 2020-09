Hannover

Das erste Konzert hat geklappt, Mittwoch geht es mit der ersten richtigen Oper los. „ Don Giovanni“, der große Verführer steht auf dem Spielplan – und als ein solcher muss sich nun auch die Oper versuchen.

Denn bei aller Freude über die wieder gewonnene Spielmöglichkeit, gilt es nun des Publikum wieder zu gewinnen. Eigentlich ist ja dafür alles getan. Das Personal für die Abendveranstaltungen wurde aufgestockt – das Publikum hat sich an den drei Wochenendvorstellungen als diszipliniert und verständig erwiesen.

Positiver Neustart

Und die Oper als Gesamtorganismus ist „äußerst positiv“ auf den Neustart eingestellt, wie Opernintendantin Laura Berman sagt. Und in Sachen Hygiene würde man weit über den Anforderungen liegen. Die Luftqualität sei dank einer leistungsfähigen Klimaanlage ausgezeichnet.

Und auch auf der Bühne seien die Sänger einem vergleichsweise geringen Risiko ausgesetzt – nachdem Profis den Luftaustausch hier vermessen haben, dürfen die Sänger sogar ein noch weiter zusammen rücken. Es werden sogar schon für kommende Produktionen Chöre auf der Bühne eingeplant.

„Tristan“ mit Pause

Und auch mit längeren Opern dürfte es, so Laura Berman („Ich bin Wagner-Fan“), keine Probleme geben. Immerhin wird man den „Tristan“ spielen, zwar nicht ganz komplett in einer bearbeiteten Version – aber mit Pause. Bearbeitet wird auch „Carmen“ über die Bühne gehen – ohne Pause, aber in einer exklusiv für Hannover eingerichteten Fassung.

Was für den fortgeschrittenen Opernfan eine spannende Aussicht ist, ist wohl für den Normalhörer eher etwas abschreckend. Deswegen werden ja Markenartikel auch nur ganz vorsichtig modifiziert.

Nur noch 210 Plätze

Zwischen 210 und 350 Plätzen (statt 1200 möglicher Besucher vor Corona) bietet das Opernhaus noch – und der Verkauf läuft schleppend. Selbst für die erste Premiere der Saison, Händels „Trionfo“ – ein echtes Highlight für jeden Kenner, aber eben keine „Aida“.

Die Staatsoper hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie andere Hochkultur-Stätten. Dass selbst die Elbphilharmonie auf ihren Karten sitzen bleibt – und das bei nur 600 statt 2000 Plätzen – hat mit einer großen Unsicherheit beim Stammpublikum zu tun.

Kein Risiko eingehen

Da ist zum einen natürlich die mögliche Gesundheitsgefahr – man will abwarten, nicht für Mozart ein wie auch immer geartetes Risiko eingehen. Obwohl wahrscheinlich der Besuch eines Opernhauses gegen den eines Supermarktes schon keimfrei zu nennen ist. Aber man weiß ja nicht ...

Dann ist da noch der pekuniäre Effekt – den gleichen Ticketpreis für weniger auszugeben, das muss dann vielleicht auch nicht sein. Endlich wieder Live-Musik – und die Zuhörer stürmen die Musentempel, das ist so nicht in Erfüllung gegangen.

Opern erleben per Stream

Und dann darf man nicht vergessen, das die Menschen sich daran gewöhnt haben, auch zu Hause mit teils höchstkarätiger Opernkost aus der ganzen Welt per Stream versorgt zu werden. Und das umsonst und mühelos.

Hannovers Staatsoper steht nun vor der elementaren Herausforderung, ihre Musikfans wieder für das Live-Erlebnis begeistern zu müssen.

Von Henning Queren