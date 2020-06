Hannover

Nummer Eins-Alben, Headliner-Slots, ausverkaufte Hallen – das Duo SDP reklamiert dennoch das Label „Die bekannteste unbekannte Band der Welt“. Auch die Auto-Shows an zwei Abenden sind jeweils ausverkauft.

Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin aus Berlin-Spandau sind „Übertreiber“, wie sie im Opener singen, machen Festivalsound mit Fun-Anspruch und Vorabi-Texten: „Scheiß‘ aufs Rauchverbot auf dem Pausenhof, irgendwann sind wir eh alle mausetot“.

„Wir haben lange überlegt, ob wir diesen Kompromiss hier spielen wollen“, sagen die beiden, zahlreiche Festivals sind ihnen und den Fans diesen Sommer weggebrochen.

Auf deren kleinen und mittleren Bühnen haben SDP über Jahre ihre Kult-Fanbase aufgebaut, die mit ihnen einen Peter Pan-Traum ausleben: „Wenn ich einmal groß bin“ besingt die zunehmenden Angst vor dem Spießertum und die Vorzüge einer verprassten Jugend. Wer da nicht mitmacht, wird mal eben zu einer Masse anzugtragender „Spasten“ gezählt – die ewige Kindheit wurde schonmal charmanter besungen.

„ Hannover, ihr habt die geilsten Hupen“, sagt Stein, sein Kollege rülpst mit Autotune-Effekt ins Mikro und stimmt den nächsten Schlager an. In „Das Lied“ besingt das Duo die Ideenlosigkeit der Musikindustrie, „Viva La Dealer“ ist eine Ode an den Schwarzmarkt-Kontakt: „Es geht immer nur um Geld und Zaster, das MacBook fällt vom Laster“.

Soli an Percussion und E-Gitarre gehen nur im Dauerironie-Modus, den man aus der eigenen Pubertät kennt: Wer nie etwas ernst meint, riskiert auch nie, für etwas einstehen zu müssen – ein Segen der sorgenfreien, durchgefeierten Jugend, die SDP immer wieder beschwört. In einer von Fünfzehnjährigen regierten Welt wären Dag und Vincent die Hofbarden.

Viel Dampf und Pyro haben die Jungs mitgebracht, laufen nach kurzen Pausen dynamisch auf die Bühne und rappen auf Offbeat-Rhythmen. Ihr Sound bedient sich bei Ska, Hip Hop und Funpunk, normalerweise eine Mélange zum Pogen. „Millionen Liebeslieder“ fährt die Maschinerie runter und sieht die zwei als Akustik-Duett spielen.

„Eigentlich wollte er nie ein Liebeslied schreiben“ entgleist nach einem Hupkonzert, im nächsten Song wird dann „geistig behindert“ als Beleidigung verwendet – bei aller gespielten Romantik können die Jungs doch nicht ganz aus ihrer Haut.

Zum Hit „Die Leiche“ zelebriert die Band die Bühnenpräsenz einer Gummipuppe, singt später von „Liebe und so’n Scheiß“. In ihren Songs sind Frauen zum Befriedigen der Männerbedürfnisse da, shoppen sonst Schuhe und stören die Party. Anders als ihre sonstige, unbedarfte Plumpheit wird dieser Sexismus nicht mal als antiautoritäre Attitüde verkauft – während Vince Bier austeilt, singen SDP ihren Bierzelt-Favoriten „Meine Freundin, die kann blasen“ und die Menge feiert in ihren Autos. Dann doch lieber, mit einem letzten Feuerwerk, „Die Nacht von Freitag auf Montag“ einläuten – im Rausch, ob durch Jugend oder Alkohol, ist SDP immerhin verzeihlich.

Von Lilean Buhl